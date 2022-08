Im kalifornischen San Jose war PlayCentral für euch vor gut zwei Wochen auf der Crunchyroll Expo 2022 (CRX) unterwegs. Von dort haben wir nicht nur allerlei nützliche Ratschläge für Cosplay-Anfänger*innen für euch mitgebracht, sondern ebenfalls 3 Tipps rund um das Thema Cosplay-Fotografien.

Wie kriegt ihr Kontakt zu Cosplay-Fotografen?

Ehe wir uns den zuvor erwähnten Tipps zuwenden, noch ein paar kurze Infos vorweg: Wir haben uns das Panel Cosplay Photography for Cosplayers auf der Yuzu Stage angesehen. Fabrickind, Knovice Cosplay und Moshitea Cosplay haben den gebannt lauschenden Zuhörern die Tipps und Tricks nähergebracht.

Doch wo könnt ihr Cosplay-Fotograf*innen kennenlernen? Hierzu könnt ihr beispielsweise Hashtags von Conventions in den sozialen Netzwerken durchforsten.

In der Regel schreiben Fotograf*innen dort, dass sie eine Messe besuchen werden. Alternativ könnt ihr euch auch bei Discord oder Facebook umschauen oder euch alternativ mit Freund*innen austauschen, deren Hobby ebenfalls Cosplay ist.

Setzt euch dann vorab mit dem Fotografen/der Fotografin in Verbindung, um schon einmal die ersten Details zu klären. Wollt nur ihr Fotos machen lassen oder soll es ein Gruppenbild werden? Wann und wo wollt ihr euch treffen und wie wollt ihr in Kontakt bleiben? All das solltet ihr idealerweise vor eurem Fototermin abklären. Auf Conventions sind indes auch spontane Fotoshootings möglich.

Tipp Nr. 1: Achtet während eures Cosplay-Fotoshootings auf Sicherheit

Ein Punkt, auf den ihr während eures Cosplay-Fotoshootings besonderen Wert legen solltet, ist Sicherheit und der Schlüssel zu dieser ist Kommunikation.

Es ist wichtig, dass ihr euch mit dem Fotografen/der Fotografin immer klar absprecht. Manchmal kann es vorkommen, dass etwas an eurer Pose verändert werden oder an eurem Kostüm gerichtet werden muss. Sollte das der Fall sein, besprecht euch vorher.

Nehmt eure Freunde mit zu Cosplay-Fotoshootings © PlayCentral

Darüber hinaus solltet ihr auch nicht alleine zu einem Fotoshooting gehen. Zumindest nicht, wenn ihr euer Gegenüber noch nicht gut kennen solltet. Deshalb haben die drei Hosts klar betont, dass es immer von Vorteil sei, vorher einer Vertrauensperson zu erzählen, wann ihr wo die Bilder aufnehmen werdet. Auf Messen wie der Crunchyroll Expo ist das aufgrund der Menschenmassen kein so großes Problem.

Tipp 2: Achtet beim Cosplay-Fotoshooting auf eure Umgebung

Natürlich kommt es bei Fotoshootings auf noch mehr an. Wichtig ist beispielsweise ebenfalls eure Umgebung, die ihr, wenn ihr sie sorgfältig anschaut, vielleicht sogar in eure Bilder mit einbeziehen könnt.

Es ist selbstverständlich auch möglich, etwas in der Gegend herumzureisen, um nach geeigneten Locations für euer Cosplay-Fotoshooting Ausschau zu halten.

Achtet darauf, dass möglichst keine Menschen im Hintergrund zu sehen sind © PlayCentral

Habt ihr eine passende Umgebung gefunden, solltet ihr euch zudem vergewissern, dass ihr an diesem Ort auch wirklich Fotos aufnehmen dürft. Sollten dort auch andere Menschen sein, verhaltet euch immer rücksichtsvoll und passt auf, dass ihr den Ort so sauber verlasst, wie ihr ihn vorgefunden habt.

Tipp 3: Sorgt mit eurer Ausrüstung für das gewisse Etwas

Nun noch ein paar Worte zu eurer Ausrüstung. Wenn ihr alleine Fotos aufnehmen möchtet, reicht dazu oft schon euer Handy aus. Viele aktuelle Smartphone-Kameras machen wirklich gute Bilder. Um die Bildkomposition zu verbessern, denkt an die Rule of Thirds.

Hierbei wird das Bild als Hilfe in ein Raster aus 3×3 Quadraten aufgeteilt. Eine solche Funktion unterstützen die meisten Handys und Kameras.

Ein Raster hilft euch bei der Bildkomposition © PlayCentral

Um euren Bildern noch das gewisse Etwas zu verleihen, könnt ihr mit Linsen oder anderen Aufsätzen für eure Handykamera experimentieren. Ebenso hilfreich können Dinge sein, die ihr zu Hause habt, etwa Teelichter oder Lampen, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Wollt ihr etwas mehr Geld investieren, könnt ihr euch selbstredend auch eine vernünftige Kamera samt Zubehör nutzen.