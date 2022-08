Der neue One Piece-Film „One Piece Film Red“ ist jetzt einer der zehn erfolgreichsten Anime-Filme in Japan. Der Streifen rund um Monkey D. Ruffys Strohhutpiratenbande hat „Evangelion: 3.0+1.0“ als die Nummer 10 der umsatzstärksten Anime-Filme in Japan abgesetzt.

One Piece Film Red legt äußerst erfolgreichen Kinostart in Japan hin

Darum geht’s: Um den 14. Kinofilm des „One Piece“-Franchises. Der heißt ganz offiziell One Piece Film Red und kommt bei uns erst noch ins Kino. In Japan läuft er aber schon seit Anfang August – und zwar mit großem Erfolg.

Um genau zu sein, mit so viel Erfolg, dass sich „One Piece Film Red“ sogar einen Platz in den Top 10 der erfolgreichsten Anime-Filme in Japan sichern konnte. Das bedeutet, dass er den bisherigen zehnten Platz in Form von „Evangelion: 3.0+1.0“ ablöst.

So sehen die Top 10 der Anime-Filme in Japan jetzt aus:

Demon Slayer – Kiometsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Chihiros Reise ins Zauberland your name. Prinzessin Mononoke Das wandelnde Schloss Ponyo Weathering With You Jujutsu Kaisen 0 Wie der Wind sich hebt One Piece Film Red

Im Vergleich mit allen Filmen, nicht nur den Anime-Streifen, schafft es „One Piece Film Red“ ebenfalls auf einen beachtlichen Platz: Die Nummer 29.

Beeindruckende Einspielergebnisse: Allein an seinem Startwochenende soll der „One Piece“-Film 2,25 Milliarden Yen (umgerechnet in etwa 16,19 Millionen Euro) eingespielt haben. Bis Sonntag sind in Japan insgesamt offenbar über 81,9 Millionen Euro zusammengekommen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum „One Piece“-Film ansehen:

Es sieht ganz danach aus, als wäre „One Piece Film Red“ der erfolgreichste Film aus dem One Piece-Universum. Zumindest befindet er sich auf dem besten Weg dorthin. Das wirkt besonders beeindruckend, weil der Streifen in vielen Ländern noch gar nicht angelaufen ist.

Wann läuft der Film bei uns? Das dauert noch ein bisschen. Aber allzu lange müsst ihr euch auch nicht mehr gedulden: Im Oktober 2022 soll „One Piece: Red“ aus dem Hause Toei Animation in Deutschland und Österreich in den Kinos laufen.

Dabei wird es sowohl eine deutschsprachige Version als auch eine Fassung im japanischen Original mit deutschen Untertiteln geben.

Worum es eigentlich in One Piece: Red geht und was uns sonst noch im Kinofilm erwartet, könnt ihr in diesem PlayCentral-Artikel nachlesen.

Habt ihr Lust, euch den One Piece-Film anzuschauen? Guckt ihr ihn euch im Kino an und wenn ja, welche Fassung?