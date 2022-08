Obwohl sich weltweit noch viele Fans gedulden müssen, bis One Piece Red in den örtlichen Kinos anläuft, erzielt der fünfzehnte Filmableger der Piratensaga in Japan bereits Rekordsummen.

Sollte dieser Trend anhalten, dürfte das Leinwandabenteuer um den Roten Shanks und seine Tochter Uta zum erfolgreichsten Kinoauftritt des angehenden Königs der Piraten werden.

Einnahmenstärkster Filmstart: One Piece Red erzielt Rekorde an Kinokassen

Mit dem 6. August 2022 setzten Ruffy (beziehungsweise Luffy) und Co. in Japan die Segel für das jüngste Abenteuer auf großer Leinwand. Mit diesem Auftakt übertraf das Franchise sich selbst und lockte mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in die Lichtspielhäuser als die vorangegangenen Filme.

Die erfreuliche Bilanz des ersten Wochenendes lautet: Etwa 1.58 Millionen verkaufter Eintrittskarten und ein Einspielergebnis von weit über 16 Millionen Euro!

© Ado via YouTube/Eiichiro Oda/2022 “One Piece” production committee

Nur ein anderer Anime-Film schaffte es, noch höhere Summen zu seinem Start zu erzielen: Mugen Train – der Leinwandableger von Demon Slayer – erwirtschaftete am ersten Wochenende ganze 31.9 Millionen US-Dollar, was bei aktuellem Wechselkurs etwa 31.4 Millionen Euro entspricht.

In Frankreich, einem der wenigen Länder, das neben Japan das Vergnügen hat „One Piece Red“ bereits auszustrahlen, schwang sich der Titel prompt an die Spitze der erfolgreichsten Anime-Kinostarts.

Am 13. August twitterten die Verantwortlichen hinter dem offiziellen Twitter-Account von OP_FILMRED stolz, dass sie nun um die 3.6 Millionen Besucherinnen und Besucher sowie einen Umsatz von über 5 Milliarden Yen (etwa 37 Millionen Euro) verzeichnen können.

Wenn man bedenkt, dass dem Film in seinem Herkunftsland noch eine Laufzeit von mehreren Wochen, wenn nicht Monaten bevorsteht, während der Großteil der internationalen Fans ungeduldig mit den Hufen scharrt, bis sie im Herbst die Kinosäle stürmen können, so stehen die Zeichen für „One Piece Red“ mehr als gut, sich bald erfolgreichster „One Piece“-Filmableger nennen zu können.

