Beckman, Yasopp, Lucky Roo – In One Piece Film Red zeigen Shanks’ Leute ihre wahre Kraft

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

In Japan lief der 14. Kinofilm zu One Piece jüngst in den Lichtspielhäusern an und feierte bereits am ersten Verkaufsabend Rekorde. Obwohl wir uns in Deutschland noch ein wenig gedulden müssen, bis One Piece Film Red veröffentlicht wird, schwappen die ersten Spoiler zu dem Werk von Regisseur Goro Taniguchi bereits zu uns rüber.

So erfahren wir in dem von Fans heiß ersehnten Film viel über den Piratenkaiser, aber auch über seine Mannschaft, der sogenannten Rothaar-Piratenbande. Dabei sorgen vor allen Dingen Shanks’ wichtigste Mitglieder, Ben Beckman, Yasopp und Lucky Roo, für viel Aufsehen, da sie zum ersten Mal in Aktion zu sehen sind.

Natürlich sind diese Szenen mit Vorsicht zu genießen, denn „One Piece Film Red“ gilt nicht als Kanon und funktioniert losgelöst vom Anime beziehungsweise vom Manga. Da Schöpfer Eiichiro Oda aber Seite an Seite mit den Filmemacher*innen gearbeitet hat, dürfen wir davon ausgehen, dass viele Details vom Meister abgesegnet wurden.

One Piece Film Red: Alle Neuigkeiten über die Rothaar-Piratenbande

Im 14. One-Piece-Kinofilm dreht sich alles um die weltberühmte Divy Uta, die in Wahrheit die Tochter des Piratenkaisers Shanks ist, was natürlich für allerlei Reibungen sorgt, denn unter ihren Fans sind nicht nur Piraten wie die Strohhutbande oder einige Mitglieder der Big-Mom-Piratenbande, sondern auch Soldaten der Marine.

Wen Shanks also im Laufe der Handlung selbst auf den Plan tritt, ist der Ärger quasi vorprogrammiert und da ein Kaiser sich nicht an jedem kleinen Marinesoldaten selbst die Hände schmutzig macht, bekommen wir einige Mitglieder seiner Mannschaft zum ersten Mal in der Geschichte von One Piece richtig in Aktion zu sehen.

So wird auch klar, wie es dem Vize Ben Beckman einst gelungen ist, Admiral Kizaru in Schach zu halten, denn im Film macht er genau das noch einmal. Mit seinem Rüstungshaki kann Beckman Kugeln einfach so in der Luft stoppen und seine eigenen Kugeln ummanteln, was sie selbst für Nutzer*innen einer Logia-Frucht brandgefährlich macht.

Lysops Vater Yasopp, der Schütze auf Shanks’ Schiff, ist wie erwartet ein formidabler Scharfschütze, der niemals daneben schießt. Sein Observationshaki ist laut dem Film mächtiger als das von Katakuri, weswegen er noch länger in die Zukunft sehen kann als der Süßigkeiten-Kommandant.

Und Lucky Roo, der bereits im ersten One-Piece-Kapitel gezeigt hat, wozu er fähig ist, entpuppt sich als der Koch der Mannschaft, der über einen recht einzigartigen Kampfstil verfügt. So rollt er sich im Gefecht wie eine Kugel zusammen und nutzt sein ebenfalls beeindruckendes Haki. Leider hat er in Red nicht allzu viel zu tun.

Ben Beckman ist stärker als ein Admiral , kann Haki-Kugeln verschießen

, kann verschießen Yasopp hat ein stärkeres Observationshaki als Katakuri

Lucky Roo ist der Koch der Rothaar-Piratenbande

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Natürlich sehen wir auch noch andere Mitglieder von Shanks’ Mannschaft in Aktion. Dazu gehören beispielsweise der Affe Monster und sein Kumpel Bon Punch. Letzterer landet passend zu seinem Namen ein paar wirklich verheerende Schläge. Kommandant Lime Juice kämpft in der Luft mit Elektrostäben und Howling Gap kann mit seinem Heulen alles zerschneiden.

Andere Piraten des Kaisers kommen ebenfalls zum Zug, darunter Building Snake, der mit zwei Schwertern kämpft, Hongou, der die Waffen seiner Feinde einfach zerstören kann, und natürlich auch Rockstar, den wir zum ersten Mal in Episode 151 beziehungsweise in Kapitel 234 zu sehen bekommen haben. Einige andere Piraten sind im Hintergrund ebenfalls recht aktiv, haben aber leider kaum Screentime.

Shanks selbst ist in One Piece Film Red natürlich ebenfalls in Aktion zu sehen, außerdem erfahren wir in diesem Werk einiges über die Hintergründe des Piratenkaisers. Sollten diese euch interessieren, schaut doch einfach mal in unsere News One Piece Red: Familie Vergangenheit, Power – Film verrät viel neues über Shanks.