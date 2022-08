One Piece – Was macht der Schöpfer nach dem Ende?

Eiichiro Oda ist für seinen unaufhörlichen Output bekannt, der mittlerweile seit über 20 Jahren an One Piece arbeitet. Er feuert ein Kapitel nach dem anderen heraus und manchmal macht es den Anschein, als wäre Oda-san eine echte Maschine.

Zur Freude der weltweiten Manga- und Anime-Community gibt es kontinuierlich neue Kapitel.

Eiichiro Oda ist durchaus ein wahrer Künstler, der für seine Kunst lebt – auch wenn ihn sein Gesundheitszustand an einigen Stellen zu schaffen macht.

Er arbeitet so voller Hingabe, dass er „seine Familie nur etwa einmal pro Woche“ sieht, weil er Angst davor habe, das zu verlieren, was er am besten kann. Und das ist? Natürlich Mangas zeichnen.

Doch wir wissen mittlerweile, dass sich der Manga bald einem Ende nähert. „One Piece“ wird enden. Wer hätte das gedacht? Aber was macht Oda-san nach dem Ende des Mangas? Wird die Arbeit des Mangakas nach seinem Kunstwerk enden?

Was macht Eiichiro Oda nach One Piece?

Er hat im Rahmen eines neuen Interviews verraten, was er im Anschluss vorhat. Er möchte sich selbst auf eine Reise begeben. Wie Monkey D. Ruffy möchte er an jedem einzelnen Tag reisen.

Er gibt zu, dass er in gewisser Weise „eifersüchtig“ auf das ist, was Ruffy und seine Freunde Tag für Tag erleben. Deshalb tut er es ihm einfach gleich, wenn „One Piece“ beendet ist. Er wird die Welt bereisen.

Doch vorher wird er seine Arbeit an „One Piece“ beenden. Der finale „One Piece“-Arc steht schon in den Startlöchern. Nach dem Wano-Kuni-Arc und dem Oberschurken Kaido folgt also das große Finale. Ob wir dann endlich erfahren werden, was während des verlorenen Jahrhunderts geschah? Und wer ist eigentliche der mysteriöse Im? Viele offenen Fragen müssen noch geklärt werden.

Freut ihr euch auf den finalen Arc oder gebt ihr euch schon jetzt wehmütig, wenn ihr an das Ende der Serie denkt? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns über „One Piece“!