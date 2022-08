One Piece: Was geschah während des Verlorenen Jahrhunderts?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Welt von One Piece existiert schon seit vielen Jahrhunderten. Doch vor neun Jahrhunderten existierte ein Zeitraum von 100 Jahren, über den es keine Aufzeichnungen mehr gibt. Warum gerade dieses Jahrhundert so spannend ist und als die „Wahre Geschichte“ bezeichnet wird, verraten wir euch in diesem Artikel.

Alle Mythen rund um „Die Wahre Geschichte“

Was wissen wir über die Wahre Geschichte? Leider gibt es keinerlei Aufzeichnungen mehr zur Wahren Geschichte. Die Weltregierung, die sich zum Anschluss des verlorenen Jahrhunderts gegründet hat, ließ sämtliche Bücher aus diesem Zeitalter zerstören.

Die einzige Möglichkeit, etwas über das „Verlorene Jahrhundert“ zu erfahren, ist das Entziffern der Porneglyphen. Die würfelförmigen Steine stammen wie die „Antiken Waffen“ aus dem Verlorenen Jahrhundert. In die Porneglyphen sind in alter Schrift Texte eingemeißelt. Sie sollen laut dem ehemaligen Archäologen Professor Kleeblatt die Ideale des „Vergessenen Königreichs“ und die Antiken Waffen beinhalten.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Weltregierung macht ein großes Geheimnis um die Informationen rund um die Wahre Geschichte und jagt alle Personen, die imstande sind, die Porneglyphen zu entziffern.

Die einzig bekannte lebende Person, die die Porneglyphen lesen kann, ist Strohhutpiratin Nico Robin. Sie gehörte wie Professor Kleeblatt den Archäologen von Ohara an, die allerdings aufgrund ihrer Forschungsarbeiten von der Marine nahezu ausgerottet wurden.

Wer hat zu der Zeit gelebt? Bislang ist bekannt, dass Joy Boy, der eng mit dem One Piece verknüpft ist, in dieser Epoche gelebt hat. Auch Kouzuki Toki hat zum Zeitraum von vor 800 Jahren gelebt, ist aber durch ihre Teufelskraft in die Zukunft gesprungen.

Durch das Manga-Kapitel 1055 wissen wir außerdem, dass Wano Kuni vor 800 Jahren am Fuße des Berges gebaut wurde. Allerdings wurden Mauern um das Land erreichtet, wodurch sich Regenwasser in einer Art Becken sammelte und das alte Wano Kuni überflutete. Durch das Entfernen dieser Mauern würde die Antike Waffe Pluton freigesetzt werden

Gefährliches Wissen zum vergessenen Zeitalter

Warum vertuscht die Weltregierung sämtliche Informationen? Die Weltregierung ist der große Feind des Vergessenen Königreichs, das für deren Untergang gesorgt hat. Um dem Vergessenen Königreich den Krieg zu erklären, schlossen sich insgesamt 20 Könige zu einer mächtigen Allianz zusammen. Die heutigen Nachfahren der Könige sind die Weltaristokraten. Damit niemand an dieses Wissen gelangen kann, versuchen sie, alle Informationen zum damalig existierenden Königreich zu vernichten.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Die meisten Mitwisser um die Wahre Geschichte wie beispielsweise Gol D. Roger und Kouzuki Oden sind bereits gestorben. Zu den lebenden Personen, die etwas zum Verlorenen Jahrhundert wissen, zählen Silvers Rayleigh, Die Fünf Weisen und Nico Robin.