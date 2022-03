Achtung, es folgen Spoiler: Die geheimnisvolle Figur Joy Boy ist ein zentraler Charakter in der Historie des One Piece-Universums, die durch das 1043. Manga-Kapitel relevanter denn je wird. Nachfolgend möchten wir euch diese Person vorstellen und zusammenfassen, was wir bisher über sie wissen.

Joy Boy lebte mehrere Jahrhunderte vor Ruffy

Bisher ist leider noch relativ wenig über Joy Boy bekannt. Das liegt vor allem daran, dass Mangaka Eiichiro Oda nur sehr sparsam mit neuen Enthüllungen über diesen Charakter ist. Sicher ist: Diese Person war ein Mensch, der vor circa 800 Jahren lebte, also im sogenannten Verlorenen Jahrhundert. Über die Wahre Geschichte, die kurz darauf von der Weltregierung ausgelöscht wurde, wissen wir kaum etwas.

Auf der Fischmenscheninsel fand Nico Robin jedoch ein Porneglyph, auf dem eine Nachricht eingemeißelt war. Diese las sich wie ein Entschuldigungsbrief und wurde von Joy Boy unterzeichnet. Er scheint sich darin dafür zu entschuldigen, ein Versprechen nicht gehalten zu haben. Darüber hinaus gibt es noch eine besondere Verbindung zwischen dieser Figur und dem König der Piraten.

Bevor es Gol D. Roger und seiner Crew gelang, die letzte Insel der Grandline zu erreichen, war Joy Boy bereits dort. Dort, auf Laugh Tale beziehungsweise Unicorn, hat er einen speziellen Schatz hinterlassen. Dieser zauberte Roger und seinen Männern ein Lächeln aufs Gesicht und der Piratenkönig wünschte sich, er habe zur selben Zeit gelebt wie Joy Boy damals. Der Schatz, das One Piece, wurde nicht gezeigt.

Hier enden auch schon fast unsere bisherigen Informationen über Joy Boy. Wir wissen noch, dass er eine Verbindung zu Wano Kuni besaß. Rogers Freund Kozuki Oden wollte die Grenzen seines Landes öffnen, um sich auf die Rückkehr der legendären Figur vorzubereiten, doch bekanntlich kam es nie dazu. Zumindest bis jetzt, denn am Ende des 1043. Manga-Kapitels gab es einen Paukenschlag!

Joy Boy ist zurückgekehrt

Nachdem Piratenkaiser Kaido seinen Sieg über Ruffy verkündete, schien der Kampf um das Land der Samurai eine unschöne Wendung zu nehmen. In den finalen Bildern des Kapitels berichtet der gewaltige Elefant Zunisha seinem Freund Momonosuke, die Trommeln der Freiheit würden wieder erklingen. Und noch viel wichtiger: Joy Boy sei nach all diesen Jahrhunderten zurückgekehrt.

Ruffy scheint im „One Piece“-Manga ein neues Power-up zu bekommen © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Hierbei scheint es sich tatsächlich um unseren Protagonisten zu handeln, denn das letzte Bild zeigt Ruffy mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einer einsetzenden Verwandlung. Eine Entwicklung, die bei einigen Fans der One Piece-Reihe bisher nicht wirklich gut ankommt, da sie aus unserem Strohhut-Piraten nur einen weiteren „Auserwählten“ machen würde, dessen Schicksal es sei, zu siegen.

Wie die Rückkehr von Joy Boy aussieht und welche Auswirkungen all dies auf Ruffy haben könnte, erfahren wir erst in der kommenden Woche. Das 1044. „One Piece“-Kapitel wird am 27. März 2022 um 17 Uhr deutscher Zeit mit englischer Übersetzung auf MANGA Plus veröffentlicht.