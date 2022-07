One Piece: Was ist der mysteriöse Schatz des Piratenkönigs?

Das große Piratenzeitalter hatte seinen Ursprung darin, dass der berühmte Piratenkönig Gol D. Roger von einem mysteriösen Schatz sprach, dem sogenannten One Piece. Er forderte kurz vor seinem Tod auf, dass die Leute doch danach suchen sollen, wenn sie den Schatz für sich haben wollen.

Doch was genau ist eigentlich das One Piece? Nach über 1000 Kapiteln im Manga ist das wohl größte Rätsel von One Piece immer noch nicht gelöst worden. Doch was wir bislang alles zum mysteriösen Schatz wissen, verraten wir euch hier.

Das große Rätsel um das One Piece

Was ist das One Piece? Das One Piece ist der sagenumwobene Schatz, der am Ende der Grandline auf denjenigen wartet, der ihn zuerst findet. In einem Podcast verriet Mangaka Eiichiro Oda bereits, dass es sich bei dem Schatz um etwas Materielles handeln wird.

Doch worum genau es sich bei dem Schatz handelt, wissen nur die Wenigsten. So könnte es sein, dass eine Truhe voll Gold am Ende der Reise wartet. Genauso gut könnte der Schatz im Zusammenhang mit den Antiken Waffen oder der Wahren Geschichte stehen.

Der Ort, an dem der Schatz versteckt wurde, ist die Insel Laugh Tale. Der Ort kann allerdings nicht wie alle anderen Inseln mithilfe der Log-Ports angesteuert werden, die als Navigationsgeräte für die Piratencrews dienen. Um zu Laugh Tale zu gelangen, müssen die Piratenbanden stattdessen insgesamt vier Road-Porneglyphen finden, die quer über die Grandline verteilt sind.

Roger kriegt sich gar nicht mehr vor Lachen ein, als er den Schatz sieht. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation.

Die einzige Crew, die es bislang nach Laugh Tale geschafft hat, ist die Piratencrew rund um Piratenkönig Gol D. Roger. Als sie dort ankamen, fanden sie bereits einen speziellen Schatz vor, der sie zum Lachen brachte und so der Insel ihren Namen gab.

Der Schatz wurde von Joy Boy vergraben, einer Person, die rund 800 Jahre vor den Ereignissen von One Piece gelebt hat, also zur Zeit der Wahren Geschichte.

Leider konnten wir bislang keinen Blick auf das One Piece erhaschen. Bis zur Auflösung des Rätsels rund um den sagenumwobenen Schatz müssen wir uns somit wohl noch etwas gedulden.

