One Piece ist ohne Frage eine der beliebtesten Anime und Manga-Reihen. Viele bekommen sie von Freunden und Familie empfohlen, stoßen dann aber auf ein Problem: Über 1000 Kapitel zu lesen oder Folgen zu schauen dauert ewig. Das schreckt einige ab, denn um auf den neuesten Stand zu kommen braucht es sehr viel Zeit.

Jetzt hat Eiichiro Oda, der Schöpfer der Manga-Reihe, einen Ausweg für alle, die nicht die Zeit haben alle Kapitel durchzulesen. Laut ihm ist es ok, die ersten 1000 Kapitel zu überspringen.

Wer jetzt anfangen will „One Piece“ zu schauen oder zu lesen, hat einiges vor sich. Sowohl der Anime als auch der Manga sind in der Anzahl ihrer Kapitel und Folgen mittlerweile vierstellig. Für Neulinge erstmal ein Schlag ins Gesicht.

Wer jetzt mit der Serie anfangen will hat 1024 Folgen vor sich. Bei einer Folgenlänge von 22 bis 24 Minuten macht das 24.576 Minuten, die die Serie mittlerweile lang ist. Die Serie müsste entsprechend 17 Tage durchgehend laufen, bis man durch ist.

Als Alternative dazu hat Eiichiro Oda allerdings eine Idee: Man könne die ersten 1000 Kapitel auch einfach überspringen. Der entscheidende Satz wird von Shonen Jump News auf Twitter zitiert:

„Als ich ein Kind war, hatte ich diesen Gedanken: ‘Ich wünschte ich könnte einen Manga zeichnen, bei dem das Ende der aufregendste Teil ist! Ich frage mich, ob ich dem gewachsen bin!!!’. Jetzt sind wir mit dem Wano-Arc fast fertig und alle Vorbereitungen sind getroffen. Es hat 25 Jahre gedauert bis ich an diesem Punkt war, hahaha. Aber es ist ok, wenn sie erst von hier anfangen zu lesen… Von jetzt an wird es das ONE PIECE sein!“