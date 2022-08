One Piece: Wer ist die mysteriöse Person Im?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

In One Piece lebt die oberste Instanz der Weltregierung im Heiligen Land Mary Joa. Von dort aus zieht sie die Strippen der Weltregierung, um sämtliche Piraten in Schach zu halten. Der Öffentlichkeit sind nur die Fünf Weisen bekannt, die die höchsten politischen Autoritäten der gesamten Welt bilden.

Doch seit Manga-Kapitel 906 wissen wir, dass es eine weitere Person über den Fünf Weisen gibt, die eigentlich die Geschicke der Weltregierung lenkt. Wir verraten euch, was der Manga von „One Piece“ bislang zu diesem ominösen Charakter preisgegeben hat.

Im ist mehr als nur ein Schatten

Was wissen wir über Im? Der Name des geheimnisvollen Charakters ist Im. Den ersten Auftritt hat er in Manga-Kapitel 906. Dort wandert er durch das Schloss Pangaea in Mary Joa mit einem Steckbrief von Strohhut Monkey D. Ruffy in seiner Hand. Noch mysteriöser wird es, als er eine Tür öffnet, hinter welcher sich ein großer Strohhut befindet.

Wem gehört dieser alte Strohhut? ©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Wenig später streift Im durch einen Raum voller Blumen im Pangaea-Schloss. Mit ihm im Raum befinden sich zerschnittene Steckbriefe von Monkey D. Ruffy und Marshall D. Teach sowie ein von einem Messer durchbohrtes Foto von Meerjungfrauen-Prinzessin Shirahoshi. Außerdem hält Im ein Foto von Prinzessin Vivi in den Händen.

Im begibt sich daraufhin zum leeren Thron und setzt sich auf ihn. Das ist insofern erstaunlich, da die Gründer der Weltregierung zum Zeitalter des „Verlorenen Jahrhunderts“ schworen, dass sich niemand auf den Thron setzen und somit über den anderen stehen darf. Das zeigt, dass Im die wohl wichtigste Person im ganzen „One Piece“-Universum ist und sogar noch über den Fünf Weisen und den Gesetzen steht.

Einordnung in die Geschehnisse

Unterhalb des Throns knien die Fünf Weisen nieder und fragen, ob Im sich entschieden habe, welches Licht als nächstes aus der Geschichte gelöscht werden soll. Kurz zuvor sprachen die Fünf Weisen davon, dass die Familie Nefeltari, zu der auch Vivi gehört, für sie Verräter sind. Sie ist die einzige Adelsfamilie, die es abgelehnt hat, wie die Weltaristokraten in Mary Joa zu leben.

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Inwieweit die Unterhaltung und das Foto in Ims Hand mit den Geschehnissen aus Manga-Kapitel 1054 zusammenhängen, ist nicht bekannt. Kurz nach der Reverie in Mary Joa gilt Prinzessin Vivi als verschollen und König Kobra soll durch Ruffys Kindheitsfreund Sabo ermordet worden sein.

So können wir aktuell nur gespannt dem Ende von „One Piece“ und der Enthüllung von Im entgegensehen.