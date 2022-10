The Callisto Protocol: Japan-Release wegen Unstimmigkeiten mit der CERO gestrichen

Striking Distance Studios meldeten heute am 27. Oktober via Twitter, dass ihr neues Spiel The Callisto Protocol in Japan nicht erscheinen wird. Grund ist die Einstufung der CERO (Computer Entertainment Rating Organization), die eine Zensierung des Spiels forderte, womit die Entwickler nicht einverstanden waren.

Spielerlebnis soll nicht getrübt werden

The Callisto Protocol ist ein modernes Survival-Horror-Game, in dem ihr versucht, aus dem Gefängnis des Jupiter Mondes Kallisto zu entkommen. Der lebensunfreundliche Ort wird heimgesucht vom Wahnsinn und düsteren xenomorphen Kreaturen.

Striking Distance Studios wollen bei ihrer Vision zum Spiel keinen Kompromiss eingehen und glauben, dass die geforderten Änderungen der CERO (eine Bewertungsorganisation ähnlich der PEGI/USK), die Spielerfahrung verfälschen, beziehungsweise die Erwartungen ihrer Fans zu sehr enttäuschen würde.

Die CERO ist sehr strikt bei ihren Vorgaben zu expliziten Gewaltdarstellungen in Spielen. Vor allem Szenen von Zerstückelung sind für die Rating-Organisation ein rotes Tuch. Szenen, von denen es in „The Callisto Protocol“ vermutlich reichlich geben wird.

Der Umgang mit dem Jugendschutz

Einen großen Markt wie Japan außen vor zu lassen ist natürlich eine schwerwiegende Entscheidung. Aber für die Entwickler eine absolut Notwendige. Striking Distance Studios bittet ihre japanischen Fans um Verständnis und gewährt allen Vorbestellern eine Rückerstattung.

„The Callisto Protocol“ ist nicht das erste Spiel, das dieses Schicksal ereilt. Resident Evil-Teile kommen in Japan oft in einer zweiten, deutlich abgeschwächten Version heraus. Einen Kompromiss, den die Entwickler nicht eingehen wollen.

Die japanische Gaming-Community ist, wie man denken kann, nicht sehr erfreut über die Neuigkeiten. Eine Hoffnung könnte neben Ausland-Importen auch eine eventuelle Steam-Version sein, da diese in der Regel weniger kontrolliert werden.

An alle Gamer*innen hierzulande eine Entwarnung. In Deutschland scheint dem Release am 2. Dezember nichts im Wege zu stehen. Ihr dürft euch also weiter freuen.