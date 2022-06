Wird The Callisto Protocol blutiger als Dead Space?

Wenn der Schöpfer von Dead Space sagt, dass The Callisto Protocol um einiges blutiger und schauriger wird als „Dead Space“, dann machen Horrorfans große Augen. Denn das ist scheinbar die Intention von Striking Distance Studios, wie der Produzent Glen Shofield jetzt in einem Gespräch verraten hat.

„The Callisto Protocol“ wird dabei das erste Spiel von den neu gegründeten Striking Distance Studios. Aber wie gruselig wird das Debüt des Studios am Ende?

The Callisto Protocol oder Dead Space, wer macht das Rennen?

Inhaltlich verschlägt es uns auf den Jupitermond Kallisto und das 300 Jahre in die Zukunft. Wir werden in eine Gefangenenkolonie überführt. Doch in Schwarzstahl (Black Iron) geschehen merkwürdige Dinge und die schrecklichen Vorkommnisse möchte unser Protagonist Jacop Lee (verkörpert von Josh Duhamel) lieber wieder vergessen.

Denn der Gefängnisalltag wird gestört, als sich die Einrichtung mit einer Alieninvasion konfrontiert sieht. Und nicht nur das. Die mysteriösen Kreaturen haben sogar die Fähigkeit sich wiederzubeleben. Wir bekommen es also mit untoten Widersachern zu tun, die uns ans Leder wollen.

Allein beim Plot stellen sich bei einigen womöglich schon die Nackenhaare auf. Doch das allein reicht noch nicht aus, um bei den Horrorfans aus dem Videospielkosmos bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Doch wir wissen schon heute, dass „The Callisto Protocol“ nichts für schwache Nerven wird.

Wie schaurig wird The Callisto Protocol?

Der Game Director Glen Schofield hat jetzt gegenüber Eurogamer verraten, wie wir das Spiel im Vergleich zu „Dead Space“ in etwas einschätzen können:

„Es hat ein paar sehr beängstigende Momente. Die hat es wirklich. Wir haben eine Gore-Engine und wir haben Gore-Technologie gebaut. Es wird viel gerendert. Man zerlegt die Gegner in Einzelteile, schneidet sie mit herausstehenden Knochen und so weiter.“

So müssen wir die Feinde also auf ziemlich blutige Weise bearbeiten. Und nicht nur das. Er versichert, dass bei jeder Konfrontation „Stücke oder Teile des Gesichts, Teile des Kopfes abbrechen“ und dass das Gore-System um einiges fortschrittlicher sein soll als das von „Dead Space“.

Ein vollständiges Gesicht ist auch viel zu überbewertet. © Krafton/Striking Distance Studios

Macht euch also auf äußerst zerfallfreudige Feinde bereit, die ihr nach Herzenslust auseinandernehmen könnt. In „Dead Space“ können wir die Teile wie Gliedmaßen der Gegner allerdings auch in einem starken Maß entfernen. Doch das Gore-System von „The Callisto Protocol“ setzt wohl auf einen feineren Zerfall, wie es den Anschein macht.

Und wie das am Ende im Detail wirkt, können wir bereits zum Release am 2. Dezember 2022 auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und der Xbox Series X|S selber erleben.