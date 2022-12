Bloober Team baut noch ein Horrorspiel neben Silent Hill 2

Surprise, surprise! Bloober Team, die Schöpfer von The Medium, Layers of Fear und Observer arbeiten an einem neuen Horrorspiel.

Und damit ist nicht Silent Hill 2 gemeint. Es ist bekannt, dass das Entwicklerstudio nach dem erfolgreichen Psycho-Horrorspiel „The Medium“ nun an dem Remake von „Silent Hill 2“ arbeitet. Doch das war es dann noch nicht!

Fans des Studios dürfen sich freuen, denn parallel arbeiten sie an einem weiteren, noch unangekündigten Titel.

Was produziert Bloober Team für ein Spiel?

Wenig überraschend wird es sich um ein weiteres Horrorspiel handeln. Aber was sagt die Faktenlage? Via Twitter haben sie nun bestätigt, dass sie an diesem Spiel arbeiten und wie es aktuell aussieht.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Bestätigt ist also ein neues, Survival-Horrorspiel, bei dem der Publisher Private Division seine Finger mit im Spiel hat.

Das Horrorspiel befindet sich noch sehr früh in der Entwicklung. Und erst in der Zukunft sollen weitere Infos diesbezüglich folgen.

Aber die Ankündigung kommt den Fans gerade recht. „Silent Hill 2“ sieht immerhin schon so gut wie fertig aus und wenn wir Glück haben, müssen wir gar nicht mehr allzu lange auf den Launch warten. Ich schätze, dass das Remake womöglich im 2. Quartal des kommenden Jahres veröffentlicht werden könnte. Aber in jedem Fall in 2023.

Was meint ihr, was Bloober Team hier noch aus dem Hut zaubert? Wird es eine bekannte Marke sein oder doch eher eine Anlehnung an ein bekanntes Franchise wie Silent Hill?