Fort Solis zeigt Mars von seiner schlimmsten Seite

Während der Opening Night Live der gamescom 2023 traten Troy Baker, Julia Brown und Roger Clark auf die Bühne, die gemeinsam mit Moderator Geoff Keighley über Fort Solis gesprochen haben. Schaut euch jetzt den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel an!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Fort Solis ist offiziell erschienen!

Gemeinsam feierten sie den Launch von „Fort Solis“. Das Spiel erschien am gleichen Tag, also 22. August 2023 für PC und PS5.

Alle drei Schauspieler verkörpern eine Rolle in „Fort Solis“. Troy Baker hat unter anderem Joel in Naughty Dogs The Last of Us gespielt, während Roger Clark den guten Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 zum Besten geben durfte. Julia Brown feiert dabei ihr Debüt in der Videospielindustrie, die zuvor in TV-Serien wie The Last Kingdom (beste Serie) mitgewirkt hat.

Nicht zuletzt der beeindruckende Cast lässt uns aufhorchen, wenn wir „Fort Solis“ hören. Und dabei ist das Spiel eigentlich „nur“ ein Indie-Game von Fallen Leaf und Black Drakkar Games, das über zwei Jahre von zehn Leuten entwickelt wurde.

Troy und die anderen zeigen sich begeistert von „Fort Solis“, und dass die Spieler*innen die Mysterien nun ergründen können. Das vollständige Interview könnt ihr euch hier via YouTube: The Game Awards ansehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was ist Fort Solis für ein Spiel?

Bei „Fort Solis“ handelt es sich um ein episodisches Spiel mit Sci-Fi-Horrorelementen à la Dead Space. Es ist ein fesselnder und handlungsorientierter Thriller auf dem Mars. Die vier Kapitel können einzeln oder am Stück gezockt werden.

Worum geht es in Fort Solis? Die Geschichte entführt uns auf auf den Mars. Wir spielen den Protagonisten Jack, der die abgelegene und dunkle Bergbaustation Fort Solis erreicht. Doch irgendetwas scheint hier ganz und gar nicht zu stimmen.

Nachdem er versucht, Kontakt aufzunehmen, tun sich die dunklen Geheimnisse der Station auf, Schritt für Schritt.

Doch ein Entkommen ist nicht: Denn ein aufziehender Sturm macht es für Jack unmöglich, von Fort Solis zu fliehen. Jetzt heißt es, ausharren und den Horror überstehen!

Das Game kommt übrigens in der Unreal Engine 5.2 daher und zeigt den Mars von seiner schlimmsten Seite. Das Spiel ist nichts für schwache Nerven.

Aber was meint ihr? Werdet ihr es schaffen, Jack durch das Unheil zu führen? Was haltet ihr von der Spielidee? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!