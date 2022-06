Fort Solis: Indie-Horror auf dem Mars mit Troy Baker und Roger Clarke angekündigt

Mit Fort Solis wurde zum Start des Summer Game Fest 2022 ein neues Indie-Horrorspiel von Entwickler Fallen Leaf Studios auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt. Besonders spannend: Als Darsteller konnte man mit Troy Baker (Joel Miller in The Last of Us) und Roger Clarke (Arthur Morgan in „Red Dead Redemption“) prominente Unterstützung für das Projekt gewinnen.

Gezeigt wurde ein recht kurzer Ankündigungs-Trailer, längere Gameplay-Szenen gab es zu dem Titel bislang nicht zu sehen. Wir fassen für euch zusammen.

Schaut euch hier den Reveal Trailer zu Fort Solis an:

Worum geht es in Fort Solis?

Troy Baker schlüpft in „Fort Solis“ in die Rolle von Wyatt Taylor, einem Amtsarzt, der auf der namensgebenden Basis Fort Solis auf dem Mars seinen Dienst verrichtet. Roger Clarke wiederum verkörpert den Ingenieur Jack Leary, der durch einen Routine-Alarm auf die Marsstation gerufen wird und schnell erkennt, dass hier einige Dinge ganz fürchterlich schief laufen.

Der Fokus des interaktiven Thrillers soll auf narrativen Elementen, verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten und damit zusammenhängend unterschiedlichen Enden liegen. Als Jack Leary macht ihr euch auf, die menschenleere Basis zu erkunden, um herauszufinden, was wirklich passiert ist.

Bislang ist nur bekannt, dass ihr „Fort Solis“ eurer Wunschliste bei Steam hinzufügen könnt. Wann und ob der Titel auch für andere Plattformen erscheinen wird, steht noch in den Sternen.