The Last of Us Remake für PS5 & PC offiziell bestätigt, beeindruckender Grafikvergleich

Rund zwei Stunden vor dem Start des großen Livestreams zum Auftakt des Summer Game Fest 2022 leakte PlayStation Direct eine der wohl wichtigsten Ankündigungen im Rahmen der Show: The Last of Us erscheint als Remake für PS5 und PC.

Spieler*innen erwartet dementsprechend also nicht bloß ein Remaster mit einigen Grafikverbesserungen, sondern ein komplettes Remake, das bereits am 2. September 2022 für die PlayStation 5-Konsole erscheint und sich auch für den PC in Entwicklung befindet.

Die Unterschiede fallen natürlich im direkten Vergleich von „The Last of Us Remastered“ sowie „The Last of Us Part 1“ am deutlichsten auf. Im Folgenden zeigen wir euch, auf welche Änderungen ihr euch bei dem kommenden Remake freuen könnt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

The Last of Us Part 1 – Grafikverbesserungen

Auf dem offiziellen PlayStation Blog sprechen die Entwickler bei dem Remake zu „The Last of Us“ von modernisiertem Gameplay, verbesserten Bedienelementen und erweiterten Optionen zur Barrierefreiheit. Außerdem heißt es, dass Effekte, Erkundung und das Kampfsystem allesamt optimiert wurden. Dank der PS5 wurden zudem Features wie 3D-Audio, Haptik und adaptive Trigger implementiert. Somit könnt ihr den ersten Teil sowie dessen Erweiterung Left Behind auf eine ganz neue Art und Weise erleben.

PS5-Features

Native 4K-Auflösung

Schnellere Framerate

HDR-Unterstützung

Fast keine Ladezeiten

Hochgeschwindigkeits-SSD/IO-Nutzung

Vollständige Haptik-Integration des DualSense Wireless-Controllers

Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers

Unterstützung von Activity Cards und UDS

3D-Audio-Unterstützung

Die direkten Unterschiede sind vor allem an den Gesichtern der beiden Protagonisten Ellie und Joel gut zu erkennen. IGN hat in einem Video eine direkte Gegenüberstellung beider Versionen vorgenommen. Das Ergebnis sollte für sich sprechen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Diese beiden Editionen werden angeboten

„The Last of Us Part 1“ kann ab sofort für PS5 in zwei Versionen vorbestellt werden: Standard Edition und Digital Deluxe Edition.

Die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro enthält einen vorzeitigen Zugriff auf folgende Ingame-Objekte:

“Erhöhte Fertigungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

“Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

9-mm-Nachladegeschwindigkeitssteigerung-Verbesserung

Gewehrclip-Kapazitätssteigerung-Verbesserung

Sprengpfeile-Gameplay-Modifikator

Dunkelblau-Filter

Schnelllauf-Modus

Sechs Waffen-Skins: “Schwarzgold”-Skin (9-mm-Pistole), “Silberfiligran”-Skin (9-mm-Pistole), Gummi-Skin (Taktische Schrotflinte), “Geformte Eiche”-Skin (Schrotflinte), Polarweiß-Bogenskin, Karbonschwarz-Bogenskin

Wenn ihr eine Version von „The Last of Us Part I“ für PS5 vorbestellt, erhaltet ihr folgende Ingame-Objekte:

Bonus-Zusätze, um eure Fähigkeiten aufzuwerten

Zusätzliche Waffenteile, um euer Arsenal aufzuwerten

© SIE/Naughty Dog