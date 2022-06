The Last of Us für PS5 kommt schon noch 2022 – Leak

Seit Monaten spekuliert die Gaming-Community, wann The Last of Us für die PlayStation 5 erscheinen könnte. Und jetzt wissen wir es endlich. Noch vor dem Summer Game Fest hat PlayStation Direct geleakt, dass der Titel am 2. September 2022 erscheint.

Im PlayStation Store wurden alle Informationen offiziell auf der Webseite veröffentlicht, ehe Sony die Anzeige wieder offline genommen hat. Und das Ganze passierte nur wenige Stunden vor der offiziellen Ankündigung, die wohl fürs Summer Game Fest geplant war.

Wichtig ist, dass der Titel nicht nur für die PS5 neu veröffentlicht wird. „The Last of Us Part 1“, wie das Spiel fortan lautet, erscheint sogleich für den PC.

Die Veröffentlichung von „The Last of Us Part 1“ erscheint also am 2. September 2022 für die PS5 und den PC.

The Last of Us Part 1 Firefly Edition wird exklusiv!

The Last of Us Part 1 Firefly Edition wird exklusiv von PlayStation angeboten. Heißt, dass wir sie nur über PlayStation Direct kaufen können.

Diese Version enthält die Singleplayer-Story sowie das Prequel-Kapitel und die Box kommt in einer limitierten Steelbook-Edition. In der Box sind außerdem frühe Ingame-Unlocks enthalten, genauso wie die Comic-Reprints „The Last of Us: American Dreams #1 – #4“.

Würdet ihr solch eine Sonderedition bei PlayStation bestellen oder bleibt ihr lieber bei den Onlineshops eures Vertrauens? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!