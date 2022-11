Labyrinthrätsel von Scorn gelöst – Akt 4 – Guide

Das Horror-Adventure Scorn mag vor Splatter-Darstellungen überquellen, es beschränkt seine Beziehung zum menschlichen Gehirn aber längst nicht auf den Fleischwolf. Nein, die Entwickler von Ebb Software wissen sogar sehr genau, was unsere Denkapparate zu leisten imstande sind – und fordern dies im Rätselteil des Spiels auch ein.

Dabei setzt uns das Giger-Denkmal im „Alien“-Stil keine ausgelutschten Puzzles vor, wagt in Akt 4 aber einen Exkurs in die Welt der klassischen Geduldspiele. Bestimmt kennt ihr das berühmte Holzlabyrinth, in dem eine Eisenkugel ins Zentrum des Irrgartens zu balancieren ist? Genau dieses Prinzip greift „Scorn“ auf, lässt allerdings den Balanceakt entfallen.

So gibt es bei dem besagten Labyrinthrätsel in Akt 4 nun ein neues Problem, das da wäre, die genaue Aufgabenstellung zu erkennen. Davon ab, und das ist das Interessante daran, ist es in seiner Ausgangsform gar nicht lösbar.

Doch lasst euch deswegen keine grauen Haare wachsen: Unser Guide macht euch in nur wenigen Absätzen zu Meistern des Labyrinths.

So knackt ihr das Labyrinthrätsel von Akt 4

Sicher habt ihr in dem gewebereichen Höhlensystem des vierten Akts schon den titanischen „Brüter“ erspäht. Sein massiver, schwarzer Kopf erinnert ein wenig an einen Wischmop nach dem Frühjahrsputz.

Außerdem dürftet ihr bereits die Konsole weit rechts des Startpunkts aktiviert haben; daraufhin öffnet sich einer von insgesamt drei Brutbeuteln. Um nun das Labyrinthrätsel lösen zu können, müsst ihr auch die restlichen Beutel via Konsole öffnen.

Die entsprechenden Konsolen sind relativ leicht zu finden, indem ihr sämtliche Gänge des Höhlensystems erforscht. Aber: Achtet darauf, ob sich Durchgänge in den Felswänden befinden! Das ist wichtig für den nächsten Schritt.

Sobald ihr die anderen beiden Konsolen aktiviert habt, ist es Zeit, genau unterhalb des Brüters drei weitere Konsolen zu betätigen. Diese sind allerdings durch Gatter voneinander getrennt, sodass ihr drei separate Zugänge finden müsst.

Geht ihr die Rampe am Ende dieses Korridors hinunter, gelangt ihr zum Labyrinthrätsel © PlayCentral

Zugang Nummer eins befindet sich, wie schon die erste Konsole, weit rechts eurer Startposition in Akt 4. Ein weiterer Zugang ist links unterhalb der Position im obigen Screenshot zu finden, während der letzte Zugang im ersten Stockwerk nahe eines Plattformlifts zu finden ist.

Aus eins mach drei

Begebt euch schließlich zu der im obenstehenden Screenshot per grünem Pfeil markierten Position. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, befindet sich dort das Labyrinthrätsel, eine große Apparatur aus ursprünglich einem Labyrinth. Jetzt sind daraus drei geworden.

Schaut euch nun das untere Bild an. Eure Aufgabe ist es, die grün markierte Kugel zur hellblau umrandeten Zielposition zu bewegen. Dazu verwendet ihr die Richtungstasten. Im ersten Schritt steuert ihr die Kugel an die gleiche Stelle wie im Screenshot, danach wechselt ihr per Mausklick das Labyrinth.

Das Grüne muss ins Blaue: Um die Kugel zum Ziel zu führen, müsst ihr die Konsole drehen © PlayCentral

Und, geht euch ein Licht auf? Genau: Mithilfe der drei Labyrinthe gelangt ihr problemlos zum Ziel, weshalb sich weitere Erklärungen erübrigen. Zum Schluss müsst ihr nur noch die Rampe zu eurer Linken hinaufgehen und den Level durch einen langen Korridor verlassen.