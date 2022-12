Geheime Skunk-Schrotflinte in The Callisto Protocol finden – Lösung

Ohne ordentliche Waffen seid ihr den monströsen Mutanten in The Callisto Protocol hilflos ausgeliefert. Das Survival-Horror-Adventure hetzt euch schlagkräftige Gegner auf den Hals, die Protagonist Jacob am liebsten in seine Einzelteile zerlegen würden. In diesem Artikel zeigen wir euch den Fundort einer geheimen Schrotflinte, damit ihr im Hochsicherheitsgefängnis für Ordnung sorgen könnt.

Warum ist die Skunk-Schrotflinte so wichtig?

Findet ihr die geheime Skunk-Schrotflinte, habt ihr schon früh im Spiel eine mächtige Schusswaffe im Arsenal. Eine ähnlich starke Waffe erhaltet ihr erst wieder in Kapitel 5. In der Standardversion fasst sie zwar nur zwei Schuss Munition. Die haben aber eine ordentliche Durchschlagskraft.

Ein satter Treffer mit der Skunk-Flinte schleudert auch größere Gegner ein paar Meter zurück. Dadurch gewinnt ihr gerade in Kämpfen gegen mehrere Mutanten wertvollen Raum. Auch in engen Korridoren sind die mächtigen Schrotladungen eine willkommene Wucht, um den Weg freizumachen.

Drohen euch mehrere Mutanten zu überlaufen, verpasst ein paar davon etwas Schrot in die Beine. Danach kriechen sie zwar weiter auf Jacob zu und können ihm auch noch schaden. Ein Hieb mit dem Elektroschocker setzt sie aber schnell außer Gefecht.

Versteckte Schrotflinte in The Callisto Protocol – Hier findet ihr sie

Im Lauf des dritten Kapitels geht es für Jacob tief runter und ihr erreicht die Ebene „Keller D3 Lager“. Dort gelangt ihr in eine Halle, in dem ein paar Mutanten umherstreifen. Mit etwas Geduld und leiser Sohle könntet ihr sie mit dem Messer hinterrücks überwältigen.

Hinter dieser Kiste findet ihr die Türsicherung. © Striking Distance Studios

Der Weg aus dem Keller führt durch die verschlossene Tür auf der linken Seite, dem „SHU-Zugang D303“. Ihr bringt sie nur mit einer Türsicherung auf. Haltet euch zunächst rechts und schleicht zum Gittertor mit der Aufschrift „Werkstatt D302“. Die Sicherung liegt direkt davor am Boden.

Wichtig: Um die Skunk-Flinte zu finden, dürft ihr die Sicherung nicht am SHU-Zugang D303 einsetzen. Packt sie ein und geht den Weg zurück, den ihr gekommen seid.

Bauplan für die Skunk-Schrotflinte einsammeln

An dem verschlossenen Gittertor (siehe Screenshot oben), neben dem eine weitere Wächterleiche unter dem Schriftzug „D3 Keller – Lager“ kauert, setzt ihr die Sicherung in den Schaltkasten ein. Geht durch das geöffnete Tor und klettert in den Luftschacht links.

Setzt hier die Sicherung ein und der Weg zum Bauplan der Skunk-Schrotflinte ist frei. © Striking Distance Studios

Ihr findet euch in dem Raum hinter der verschlossenen Gittertür wieder, vor der ihr die Türsicherung aufgesammelt habt. Der Bauplan für die Skunk-Schrotflinte liegt auf der Werkbank links. Sammelt ihn ein und am nächsten Reforge-3D-Drucker könnt ihr die Waffe herstellen.

Vergesst nicht, den Energieumwandler gegenüber einzupacken. Den könnt ihr am Reforge veräußern und den Gewinn direkt in ein Upgrade für die Skunk-Flinte fließen lassen.

Skunk-Schrotflinte: Welche Upgrades soll ich kaufen?

Habt ihr den nächsten Reforge erreicht, ladet den Bauplan in den 3D-Drucker und stellt die Schrotflinte her. Billig ist sie allerdings nicht. Mindestens 800 Callisto-Credits solltet ihr auf der hohen Kante haben. Mehr, wenn ihr auch gleich in Upgrades investieren möchtet.

Als Erstes solltet ihr die Kapazität der Skunk-Flinte verbessern. Eine Erweiterung des Magazins auf insgesamt vier Schuss kostet euch 400 Callisto-Credits. Damit kommt ihr im Grunde den Rest des Spiels gut aus. Denn der Schaden, den die Skunk-Flinte austeilt, ist schon in der Grundausstattung äußerst hoch.

In ihrer maximalen Verbesserungsstufe kann die Skunk-Flinte mit den Schwarmgeschossen zielsuchende Projektile abfeuern. Eine willkommene Hilfe bei den harten Kämpfen im letzten Drittel des Spiels. Bis dahin müsst ihr aber ordentlich Callisto-Credits sparen.

Folgende Upgrades könnt ihr im Skill-Tree der Schrotflinte nacheinander freischalten:

Stufe 1: Magazin-Upgrade mit hoher Kapazität – 400 Callisto-Credits

Magazin-Upgrade mit hoher Kapazität – 400 Callisto-Credits Stufe 2: Stabilitäts-Upgrade – 1.200 Callisto-Credits

Stabilitäts-Upgrade – 1.200 Callisto-Credits Stufe 2 (optional): Magnumpatronen Schadens-Upgrade – 1.200 Callisto-Credits

Magnumpatronen Schadens-Upgrade – 1.200 Callisto-Credits Stufe 3: Schwarmgeschosse – 3.600 Callisto-Credits

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 erhältlich und für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erschienen. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.