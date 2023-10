Pump-Action-Shotgun auf Polizeiwache öffnen, so gehts! – Alan Wake 2

In Alan Wake 2 gibt es ein paar Waffen, die wir finden und freischalten können. Dazu zählt unter anderem die große Schrotflinte in der Polizeitstation. Aber wie komme ich an das Schießeisen heran?

Selbstverständlich liegt die Shotgun auf dem Polizeirevier nicht einfach so in der Gegend herum, sie ist sicher verwahrt. Wir erhalten sie erst im Lategame.

Aber ganz so sicher ist sie dann doch nicht vor unseren findigen Gamerhänden! Wir werden sie uns schon noch schnappen, keine Sorge! In dieser Lösung erklären wir euch, wie ihr euch die große Schrotflinte sichern könnt.

Wo finde ich die Schrotflinte?

Saga Anderson kann in „Alan Wake 2“ mehrere Shotguns finden. Wenn ihr alles über die Abgesägte Schrotflinte erfahren möchtet, die ihr schon sehr früh im Spiel erhaltet, solltet ihr in unserem Guide vorbeischauen.

In unserer Komplettlösung erhaltet ihr noch weitere Hilfestellungen.

Die große Shotgun liegt allerdings ganz hinten in der Polizeistation und sie ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Sucht an exakt dieser Stelle auf unserer Karte.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Bedenkt, dass ihr die große Pump-Action-Schrotflinte für Saga erst ab dem Kapitel 6 freischalten könnt, also Return 6: Scratch.

Wie öffne ich den Waffenkasten?

Sucht dann einfach den Raum im Nordosten des Polizeireviers auf, neben den Toiletten. Der Raum war bislang verschlossen, doch jetzt könnt ihr ihn mit dem Polizeistation-Schlüssel öffnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Die Pump-Action hängt an der linken Seite des Raumes. Bei dem Code am Zahlenschloss handelt es sich um einen Geheimcode – was auch sonst. Das Schriftstück, das ihr in der Nähe am PC findet, gibt Aufschluss über die Nummer.

Wir sollen einzelne Zahlen aus dem Alphabet zurückführen und probieren ein paar Akronyme durch. Die Umrandung des Kastens symbolisiert etwas Übernatürliches. Und die Bücher am Computer deuten ebenfalls auf das Übernatürliche. Ist es vielleicht das Akronym: FBC? Ja, das funktioniert durchaus.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Die Lösung für das Zahlenschloss lautet also 723. Damit öffnet sich der Kasten und ihr könnt die Shotgun in Empfang nehmen.

Anmerkung: Mein Lösungsweg ist scheinbar nicht die eigentliche oder die einzige Herleitung des Rätsels. So habe ich es lediglich versucht und verstanden. Einen weiteren Lösungsweg finden wir hier tatsächlich beim Schalter an der Rezeption. Es dreht sich wieder um Lotterielose (wie bei der abgesägten Flinte). Hier könnt ihr die Zahlen wieder zusammenführen.

Ihr solltet diese Shotgun unbedingt aufsammeln und die abgesägte Flinte in den Schuhkarton packen, da sie um einiges stärker und präziser ist.

Wie fandet ihr das Rätsel? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!