Gewehr finden: Computerpasswort und Türgriff im Wellness Center – Alan Wake 2

In Alan Wake 2 gibt es nur ganz wenige Schießeisen, weshalb wir uns hier einmal Gedanken machen müssen, dass wir auch ja keines verpassen. Denn das ist durchaus möglich, da sie gut versteckt sind. Nicht alle Waffen liegen direkt auf dem Weg.

Und so in etwa verhält es sich auch mit dem Jagdgewehr, das wir mit Saga Anderson freischalten können. In dieser Lösung erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um an das Gewehr zu kommen.

Wo finde ich das Gewehr in Alan Wake 2?

Das Gewehr findet ihr erst etwas später im Spiel. Und zwar im Buch Return 5: Old Gods, wenn ihr in Bright Falls im Wellness Center angelangt seid. Ihr könnt das Gewehr also im Rahmen der Quest suchen, bei der ihr den guten Tor im Wellness Center ausfindig machen sollt.

Bedenkt, dass ihr vorher nicht in die entsprechende Örtlichkeit gelangt. Also solltet ihr so weit spielen, bis ihr von der Pflegekraft Rose die Zugangskarte zum Wellness Center bekommt. Das Gewehr findet ihr dann an dieser Stelle.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

PC-Code im Sicherheitsraum eingeben

Wenn wir Tor bis in die Rehabilitation verfolgt haben, müssen wir zunächst einmal die Türen öffnen, um weiterzukommen. Jetzt geht es direkt in den hiesigen Sicherheitsraum. Und hier wartet auch schon das große Rätsel, das uns das Weiterkommen erschwert.

Der PC erfordert nämlich einen speziellen Zugangscode, ein reguläres Passwort, das von einem Mitarbeiter vergeben wurde. Aber wie lautet dieser Code?

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Das Computerpasswort soll etwas mit Blums Vorlieben zu tun haben. Wir sollen den Raum also näher untersuchen. Und da stoßen wir auf den Kalender (siehe oben). Einige Datumsangaben sind eingekreist und Blum konnte ein bestimmtes Ereignis im August wohl kaum erwarten.

Zudem ist die Rede von „einem Tag nach dem Neumond“. Ist es also vielleicht der 17. August 2023?

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Als ob! Das Datum funktioniert wirklich. Gebt das folgende Passwort ein: 170823. Und dann öffnen sich die Türen im Krankenhaus.

Türgriff für die Werkstatt finden

Die Türen stehen euch nun offen und ihr könntet an dieser Stelle regulär im Game fortfahren. Aber das solltet ihr noch nicht tun! Macht nun einen Abstecher in die Werkstatt, um das Gewehr aufzusammeln.

Das könnt ihr jetzt tun, da die Tür zur Rezeption am Eingang des Wellness Centers nun offen steht. Lauft zum Startpunkt. Inmitten der Rezeption finden wir einen Karton mit einem Türgriff. Den brauchen wir, also aufsammeln!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Nun geht es wieder zurück, neben dem Sicherheitsraum mit dem Computerpasswort findet ihr die Werkstatt, die ihr nun mit dem Türgriff öffnen könnt.

Im Waffenschrank wartet dann auch schon das Jagdgewehr darauf, endlich wieder benutzt zu werden! Sammelt es auf und freut euch über das neue Schießeisen. Ihr benötigt lediglich ausreichend Platz im Inventar.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.