Armbrust finden: Code für die Armbrust-Box in Alan Wake 2 – Lösung

In Alan Wake 2 gibt es gar nicht allzu viele Waffen, die ihr finden könnt. Und die wenigen Waffen, die es gibt, werden euch nicht einfach so auf dem Silbertablett serviert. Ihr müsst schon etwas dafür tun, um sie zu erhalten.

Und so ist es auch bei der Armbrust, die ihr mit Saga Anderson erhalten könnt. In dieser Lösung verraten wir euch, wo ihr die Armbrust findet und wie genau ihr Zugang zu ihr erhaltet.

Lösung: Armbrust in Alan Wake 2

Zunächst einmal sei gesagt, dass ihr diese starke Waffe erst dann findet, wenn ihr das erste Mal mit Saga Anderson in Watery vorbeisehen könnt. Das ist direkt nach dem ersten Abschnitt mit Alan Wake.

Wo muss ich die Armbrust suchen? Ihr müsst in Watery mit den Bewohnern sprechen und Hallo sagen. Nach der Begrüßung geht es ab in Richtung Norden. Hier liegt die Armbrust in der Nähe einer Hütte. Schaut mal hier auf die Karte. Es ist das nordöstliche Waldstück.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Armbrust: Schloss mit Code öffnen

Gegenüber von der Hütte im Wald, in der ihr speichern könnt, findet ihr eine Truhe. Aber wenig überraschend ist diese selbstverständlich verschlossen. Es wäre ja auch zu einfach gewesen!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Nun ja, aber die Lösung ist im Grunde gar nicht mal so schwer, wenn man einmal weiß, wie es geht. In der Nähe gibt es mehrere Zahlen, die mit dem Code des Zahlenschlosses zu tun haben.

In der Theorie lautet die Lösung so: die Pfeile wurden auf bestimmte Zahlen geschossen und anhand der Menge der Pfeile können wir ablesen, wie wir die Zahlen eingeben müssen.

Das heißt, die erste Zahl, auf der ein Pfeil steckt, lautet die Nummer 5.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Dann suchen wir die zweite Zahl, die direkt neben der Truhe hängt. Es ist die Zahl mit der Nummer 2.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Und dann folgt die letzte Zahl. Es ist die Nummer 7. Jetzt haben wir alle Zahlen in der richtigen Reihenfolge beisammen und es kann auch in der Praxis losgehen!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Tippt die Zahlen in der richtigen Reihenfolge ein, also 527 und die Armbrust gehört euch. Ich empfehle, die Armbrust einzusacken, da sie euch den Alltag in „Alan Wake 2“ wirklich um einiges einfacher gestaltet. Und ihr wollt es euch doch nicht unnötig schwer machen?

Hier seht ihr nochmal die Lösung, die ihr beim Zahlenschloss eingeben müsst. Das ist der Code im Detail.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.