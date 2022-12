The Callisto Protocol: Geheimnis von Kallipolis – Lösung

In The Callisto Protocol landet Protagonist Jacob aufgrund eines unglücklichen Zwischenfalls in einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond. Kurz nach seiner Festnahme geschehen merkwürdige Dinge und der Weltraumknast versinkt im Chaos. Aufschluss über die mysteriösen Vorgänge auf der Station könnte das Geheimnis von Kallipolis geben. Wir helfen euch, es zu lösen.

Wie löse ich das Geheimnis von Kallipolis?

Das Geheimnis von Kallipolis ist direkt mit der Gold-Trophäe „Die Gemeinsamkeit“ verbunden. Seid ihr hinter der begehrten Platin-Trophäe her und möchtet den Survival-Horror-Titel komplett abschließen, kommt ihr um das Geheimnis also nicht herum. Um es zu lüften, müsst ihr zwei bestimmte Data-Bios finden, die in geheimen Räumen versteckt sind.

Die beiden Fundstücke zählen zu den Implant-Bios. Das sind die Collectibles von The Callisto Protocol, die sich Trophäenjäger keinesfalls entgehen lassen sollten. Insgesamt müsst ihr 43 dieser versteckten Audio-Logs finden. Welche Trophäe ihr dafür bekommt, lest ihr in unserem Trophäen-Guide zu The Callisto Protocol.

Geheimnis von Kallipolis: Ersten Geheimraum finden

Den ersten Geheimraum findet ihr in Kapitel 3 – Nachwirkungen. Auf der Suche nach dem medizinischen Bereich landet ihr vor einer verschlossenen Tür, die in die Wäscherei führt. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr erstmals im Spiel ein Bioimplantat aus dem Nacken einer Wächterleiche herausschneiden.

Die versperrte Tür zur Wäscherei öffnet ihr mit einem Implantat, das ihr aus dem Nacken einer Wächterleiche gewinnt. © Striking Distance Studios

Ihr findet die Leiche gleich neben dem defekten Wächter-Roboter, ein paar Meter vor der Tür. Lauft in der Wäscherei an dem Förderband mit den Wäschesäcken vorbei und nehmt die Tür links. Geht geradeaus die Rampe runter und im anschließenden Korridor nach rechts.

Öffnet den Kasten an der versperrten Tür und durchtrennt das Kabel. Im Raum dahinter kriecht ihr in den Schacht und erreicht im Anschluss den geheimen Raum. Das Data-Bio liegt auf dem großen Tisch ganz hinten.

Geheimnis von Kallipolis: Zweiten Geheimraum finden

Der zweite Geheimraum liegt in Kapitel 6 – Unten. Hier müsst ihr das Transportzentrum erreichen und den Strom wiederherstellen. Auf dem Weg trefft ihr auf jede Menge blinde Mutanten, die aber auch ohne funktionierende Sehorgane äußerst gefährlich sind.

So übersteht ihr die blinden Mutanten

Geht in die Hocke, verhaltet euch still und verzichtet auf Schusswaffen oder den Elektroschocker. Schleicht stattdessen von hinten an die Biester heran und erledigt sie mit dem Messer. Bemerken euch die Mutanten, kriechen ihre Kumpanen aus allen Ecken und Jacob wird schnell überrannt.

Zweites Data-Bio finden und Geheimnis von Kallipolis lüften

Ihr müsst mehrere Bereiche überstehen, die von den Viechern besetzt sind. Danach kommt ihr automatisch an eine Leiter. Klettert ihr hoch, seht ihr rechts den Weg zum Stromreaktor. Geht stattdessen geradeaus und quetscht euch durch den Spalt in der Wand.

Auf diesem Tisch im geheimen Raum liegt das gesuchte Data-Bio, mit dem ihr das Geheimnis von Kallipolis aufdeckt. © Striking Distance Studios

Rüstet euch mit einer starken Waffe wie der geheimen Skunk-Schrotflinte aus. Auf dem Weg durch die enge Höhle greifen euch ein paar Mutanten an, die ihr mit der Flinte schnell loswerdet. Haltet euch an der Abzweigung links und ihr erreicht den geheimen Raum. Das Data-Bio liegt wieder auf dem Tisch am Ende des Saals.

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 erhältlich und für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erschienen. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.