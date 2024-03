Hogwarts Legacy: Habt ihr schon mal diese mysteriöse Kreatur beobachtet?

Die dem magischen Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy könnt ihr nicht nur das riesige und überaus detaillierte Schloss Hogwarts erkunden, sondern zudem auch durch die weitläufigen Ländereien reisen. Kein Wunder, dass sich Spielern gefühlt unzählige Geheimnisse und Easter-Eggs präsentieren, die selbst nach dutzenden Spielstunden noch zu überraschen wissen.

Ein Beispiel dafür ist der Riesenkraken (engl. Giant Squid), der im Schwarzen See von Hogwarts lebt und in den Büchern immer mal wieder am Rande erwähnt wird, während er in den Filmen keinen Auftrifft hat.

Die Kreatur lässt sich von den Schülern sogar mit Toast füttern wie ein Goldfisch. Außerdem können gefahrlos seine Tentakel gekitzelt werden und man kann gemeinsam mit ihm schwimmen.

Der Erstklässler Dennis Creevey berichtet sogar, dass der Riesenkraken ihn wieder ins Boot geworfen habe, als er bei der Überfahrt zum Schloss ins Wasser gefallen sei.

Umso cooler zu sehen, dass sich der Riesenkraken auch in „Hogwarts Legacy“ an einigen Stellen beobachten lässt.

Wo sehe ich den Riesenkraken?

Die erste Begegnung mit dem mysteriösen Tier werdet ihr wahrscheinlich während eurer ersten Flugstunde mit dem Besen machen. Hier fliegt ihr über den großen See und entdeckt dabei die riesigen Tentakel, die aus dem Wasser ragen und euch zuwinken.

Außerdem könnt ihr den Kraken im Gemeinschaftraum von Slytherin beschwören, indem ihr einen Zauber gegen eines der Fenster schleudert.

Und auch wenn ihr über den Steg am Rande des Sees lauft, erheben sich die riesigen Tentakel aus dem Wasser und winken euch freundlich zu.

Ein weiteres Wiedersehen gibt es dann wiederholt im Gemeinschaftsraum der Slytherins.

Übrigens seht ihr immer nur einen Teil des Kraken, aber niemals die gesamte Kreatur, was sie noch ein wenig geheimnisvoller macht.

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass es sich dabei zwar um keine neue Entdeckung handelt, viele dürften diese Szenen bislang aber noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Und vor allem für Harry Potter-Fans stellen solche Momente etwas ganz Besonderes dar!

Habt ihr den Riesenkraken noch an weiteren Stellen in „Hogwarts Legacy“ entdecken können? Schreibt uns gerne unterhalb dieses Beitrag in die Kommentare.

