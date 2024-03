Hogwarts Legacy: Dieses magische Geheimnis habt ihr wahrscheinlich übersehen

Hogwarts Legacy ist seit etwa einem Jahr auf dem Markt und für alle gängigen Plattformen verfügbar: Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X. Im Zuge wurde das magische Rollenspiel von Entwickler Avalanche Software zum meistverkauften Spiel des Jahres 2023.

Man kann also wohl sagen, dass es kaum noch ein Geheimnis in dem Titel gibt, das unentdeckt geblieben ist, auch wenn einige davon vielen Spielern nicht bekannt sind. In diesem Zusammenhang hat ein Harry-Potter-Fan auf Reddit ein Secret geteilt, das ihm erst jetzt aufgefallen ist. Und ganz offenbar ist er nicht der einzige Spieler, der dieses Detail bislang noch nicht kannte.

Der Star von „Hogwarts Legacy“ ist zweifellos die detaillierte und beeindruckende Nachbildung von Hogwarts. Aber auch das Design des kleinen und idyllischen Dorfs Hogsmeade haben die Entwickler ziemlich der Beschreibung in den Büchern ziemlich gut nachempfunden.

Ist euch dieses Secret aufgefallen?

Dabei gibt es viele Details, die leicht zu übersehen sind, entweder, weil der Hauptweg des Spiels nie an ihnen vorbeiführt, oder weil in Hogsmeade so viel los ist, dass wir dieses Detail einfach nicht registrieren. Ein solches Detail, das auf Reddit aktuell die Runde macht, ist ein Beispiel für Letzteres.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Es gibt einen Laden in Hogsmeade, der drei verschiedene Türen hat. Das allein ist schon merkwürdig genug, aber je nachdem, welche Tür man betritt, ändert sich das Innere des Ladens komplett.

Natürlich kannten einige Spieler dieses Detail bereits, aber vielen anderen war dieses offenbar neu, wie man anhand der Kommentare unterhalb des Reddit-Beitrags erkennen kann.

Hierbei handelt es sich zwar nur um ein kleines Secret, aber ein um ein Detail, das für ein Open-World-Spiel viele Jahre lang nicht möglich gewesen wäre. Es ist ein gutes Beispiel für die ultraschnelle Ladezeiten und nur eines von vielen Beispielen für die beeindruckende Technik hinter der meist nahtlosen Open World von „Hogwarts Legacy“.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!