Elden Ring-Spieler entdeckt neues Geheimnis nach 600 Stunden

© From Software/Bandai Namco

© From Software/Bandai Namco

Ein Spieler hat nach unzähligen Stunden in Elden Ring viele Geheimnisse auf der Weltkarte entdeckt, die zuvor unbemerkt blieben. Und was da so alles aufgefallen ist, ist schon verblüffend.

Doch es gibt da noch eine überraschende Entdeckung, die der Spieler jedoch nicht alleine machte, sondern mit Hilfe. Es ist gut möglich, dass es euch auch entgangen ist.

Es handelt sich um ein spezielles Detail auf der Karte von Elden Ring, das leicht zu übersehen ist. Die Person, die das entdeckte und dann einem Mitspieler half, hatte bereits über 300 Stunden gespielt, bevor es den beiden auffiel.

Ein neues Geheimnis auf der Karte

Bevor man annimmt, das Geheimnis zu kennen, sollte man wissen, dass es sich hier nicht das große, lang versteckte Kartengeheimnis handelt, von dem alle sprechen. Es handelt sich um etwas völlig anderes.

Was ist das für ein Geheimnis? Was haben diese Spieler also gefunden? Kleine Riesen auf der Karte der Berggipfel.

Ein Fan machte deutlich, wie riesig diese „Ting-Riesen“ sind, was bei anderen „Elden Ring“-Fans zu einer existenziellen Krise führte.

„Du gehst zu einem kleinen Riesen und merkst, dass du nur so groß wie sein Zeh bist. Dann wird dir klar, dass diese winzigen Riesen im Vergleich zu den Riesenriesen, die überall in Caelid und auf den Berggipfeln vergraben sind, nur Zehengroß sind.”

Fans begannen darüber zu scherzen, wie diese wichtigen Details übersehen wurden, und ein Spieler kommentierte: „Die Karte ist viel detaillierter, als ich dachte!”

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Ein anderer „Elden Ring“-Fan schrieb: „Es ist ein großartiges Detail, das viel zu lange gedauert hat, bis ich es bemerkt habe.“

Solche Entdeckungen mögen nicht so aufregend sein wie ein Spieler, der Malenia mit einem Level-1-Charakter besiegt, aber ehrlich gesagt gibt es nur wenige, die das sind.

Wir warten gespannt auf den Shadow of the Erdtree-DLC von FromSoftware, in dem zweifellos viele weiteren versteckten Geheimnisse finden werden. Aber seien wir ehrlich, viele der ersten Geheimnisse werden wahrscheinlich übersehen und dann ist es wieder eine Frage der Zeit, bis alle Geheimnisse schließlich gefunden werden. Wenn das überhaupt möglich ist!

Habt ihr dieses Kartengeheimnis bereits entdeckt? Falls ja, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ihr so eine wachsames Auge habt!

Was erhofft ihr euch von Shadow of the Erdtree? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!