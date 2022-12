The Callisto Protocol: Alle Trophäen auf dem Weg zu Platin

Möchtet ihr in The Callisto Protocol alle Trophäen sammeln und mit der begehrten Platin-Trophy belohnt werden, braucht ihr Nerven aus Stahl. Das Action-Adventure schickt euch in bester Survival-Horror-Manier durch ein düsteres Hochsicherheitsgefängnis voller mutierter Insassen. In diesem Guide findet ihr eine komplette Liste mit allen Erfolgen.

Alle Trophäen zum Survival-Horror-Abenteuer

Möchtet ihr „The Callisto Protocol“ auf Platin spielen und alle Erfolge freischalten, müsst ihr insgesamt 27 Trophäen verdienen.

Die PlayStation-Trophäen sind folgendermaßen aufgeteilt:

10 x Bronze

9x Silber

7x Gold

1x Platin

Spielt ihr auf der Xbox Series X/S gibt es 26 freischaltbare Erfolge, die euch einen Gamerscore von 1.000 Punkten bescheren. Wie lange ihr für einen 100-Prozent-Abschluss des Action-Adventures benötigen werdet, zeigen wir euch in unserem Spielzeit-Guide zu The Callisto Protocol.

Leicht wird die Trophäenjagd nicht: Einer der Erfolge setzt voraus, dass ihr das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließt. Dabei bekommt ihr zwar mehr Checkpoints und unendlich viele Versuche. Die Gegner sind aber deutlich robuster und schlagkräftiger als in den anderen beiden Modi.

Viele automatische Erfolge: Dafür bekommt ihr im Gegenzug fast alle Bronze-Trophäen automatisch, wenn ihr einen bestimmten Spielfortschritt erreicht. Für einen der Erfolge müsst ihr lediglich ein Bild mit dem Foto-Modus knipsen. Den findet ihr im Pausenmenü.

Kreativität zahlt sich aus: Viele weitere Erfolge sind an das Töten von Gegnern gekoppelt. Ihr müsst beispielsweise 25 Gegner mit dem GRP-Handschuh durch die Luft schleudern, die Umgebung als Tötungsinstrument nutzen oder Mutanten im Stealth-Modus erledigen.

Außerdem müsst ihr einen der gefährlichen Wärter-Roboter ausschalten. Tipp: Rüstet Jacob mit einer Schusswaffe aus, die schnell mehrere Kugeln hintereinander abfeuern kann, wie den Revolver. Zielt auf das rote Licht am Kopf des Roboters. Vier schnelle Treffer sollten reichen.

The Callisto Protocol: So erreicht ihr die Platin-Trophy

Die komplette Liste mit allen Trophäen in „The Callisto Protocol“ auf PS4 und PS5 und was ihr dafür tun müsst, findet ihr in folgender Übersicht:

Platin-Trophäe

Das war’s, Jacob! – Sammle alle Trophäen.

Gold-Trophäen

Ich gehöre hierher – Schließe das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab.

– Schließe das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Du brauchst eine Waffe – Rüste eine Waffe vollständig auf.

Rüste eine Waffe vollständig auf. Das Protokoll strebt nach Leben – Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Hochsicherheitstrakt“ ab.

– Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Hochsicherheitstrakt“ ab. Sensenmann-Ernte – Finde und lies alle Implantat-Bios.

– Finde und lies alle Implantat-Bios. Die Gemeinsamkeit – Decke das Geheimnis von Kallipolis auf.

– Decke das Geheimnis von Kallipolis auf. Zwei Köpfe sind besser als einer – Besiege den Zweiköpfigen.

Besiege den Zweiköpfigen. In unmittelbarer Nähe – Töte einen Gegner mit GRP und Nahkampf-Kombo.

Silber-Trophäen

Papierstau – Drucke zum ersten Mal eine Waffe.

– Drucke zum ersten Mal eine Waffe. Verbessert – Drucke ein Waffen-Upgrade.

– Drucke ein Waffen-Upgrade. Hinterrücks – Stich fünf blinden Feinden in den Rücken.

– Stich fünf blinden Feinden in den Rücken. Schwebe wie ein Schmetterling – Weiche fünfmal perfekt aus.

– Weiche fünfmal perfekt aus. Terminiert – Besiege einen Sicherheitsroboter.

– Besiege einen Sicherheitsroboter. Greif zu – Ergreife 25 Gegner mit dem GRP.

– Ergreife 25 Gegner mit dem GRP. Arbeitsunfall – Töte einen Gegner, indem du ihn mit dem GRP in Umgebungsgefahren schleuderst.

– Töte einen Gegner, indem du ihn mit dem GRP in Umgebungsgefahren schleuderst. Besser du als ich! – Töte zehn Gegner mit Umgebungsgefahren.

– Töte zehn Gegner mit Umgebungsgefahren. Fleischwunde – Nimm einem lebenden Gegner beide Arme, mit Nah- oder Fernkampfwaffen.

Bronze-Trophäen

Der Outer Way – Finde das Enterschiff des Outer Way

– Finde das Enterschiff des Outer Way Harte Zeiten – Elias gibt Jacob eine Klinge.

– Elias gibt Jacob eine Klinge. Sicher ist sicher – Aktiviere die SHU.

– Aktiviere die SHU. Ohne Paddel – Überlebe die Rohrrutsche

– Überlebe die Rohrrutsche Absturzstelle – Kehre zum abgestürzten Schiff zurück.

– Kehre zum abgestürzten Schiff zurück. Ziel im Visier, wir können loslegen – Erreiche das Flugdeck des Hangars.

loslegen – Erreiche das Flugdeck des Hangars. Licht an – Stelle den Strom in der alten Einrichtung wieder her.

Stelle den Strom in der alten Einrichtung wieder her. Unter der Oberfläche – Finde den Ursprung.

Oberfläche – Finde den Ursprung. Alles auf Anfang – Lass dich wieder in die alte Zelle werfen.

– Lass dich wieder in die alte Zelle werfen. Verbrecherfoto – Mach ein Foto mit dem Foto-Modus.

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erschienen. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.