Trophäen in Star Wars Jedi: Survivor – Leitfaden für Platin

Wollt ihr alle Trophäen und vor allem die begehrte Platin-Trophy in Star Wars Jedi: Survivor ergattern, müsst ihr euch ordentlich Zeit nehmen. Denn die verschiedenen Planeten in dem Action-Adventure geben euch mit unzähligen Sammelgegenständen und vielen unterschiedlichen Nebenquest eine Menge zu tun. In diesem Guide geben wir euch eine Übersicht zu allen Trophäen in „Star Wars Jedi: Survivor“.

Star Wars Jedi: Survivor – Die komplette Trophäenliste zum Action-Adventure

Insgesamt gibt es in „Star Wars Jedi: Survivor“ 54 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle Trophäen errungen, erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy.

Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

2x Gold

7x Silber

44x Bronze

Wie schwer ist die Platin-Trophäe? Vorweg die Entwarnung, die Platin-Trophäe von Jedi: Survivor ist nicht an einen der vielen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade gekoppelt und somit insgesamt recht gut machbar. Selbst von den vielen unterschiedlichen Sammelgegenständen, die euch auf den verschiedenen Planeten erwarten, müsst ihr lediglich alle Machtrisse finden, was euch viel Zeit ersparen wird. Es sei denn ihr wollt den Titel sowieso zu 100 Prozent abschließen und somit alles sammeln, was euch vor die Füße fällt. Dann solltet ihr euch aber wirklich nichts anderes vornehmen.

Viel wichtiger für die Trophäen ist, dass ihr euch auf die Kämpfe konzentriert, die verschiedenen Macht-Fähigkeiten bei Gegnern einsetzt und vor allem die Augen offen haltet. Viele Trophäen sind an kleinere Details gebunden, die ihr im Rahmen der Erkundung und Handlung wahrscheinlich sowieso freischalten werdet.

Insgesamt ist Platin bei Jedi: Survivor also sehr gut machbar, wenn ihr denn die benötigte Zeit für die vielen verschiedenen Herausforderungen mitbringt und gerne große, komplexe Spielwelten erkundet.

Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „Star Wars Jedi: Survivor“ auf der PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Der überlebende Jedi – Schalte alle Trophäen frei.

Gold-Trophäe

Blut, Schweiß und Risse – Schließe alle Machtrisse ab.

– Schließe alle Machtrisse ab. Ein Ort namens Heimat – Schließe die Story ab.

Silber-Trophäe

Ich bin eine lebende Legende – Besiege alle legendären Gegner.

– Besiege alle legendären Gegner. Star Tours – Entdecke und schließe alle Jedi-Kammern ab.

– Entdecke und schließe alle Jedi-Kammern ab. Bonusrunde – Rüste in allen Slots Boni aus.

– Rüste in allen Slots Boni aus. Glückspiel – Gewinne alle Holotaktik-Matches.

– Gewinne alle Holotaktik-Matches. Intergalaktische Geografie – Scanne alle Gegnertypen, um den Taktischen Leitfaden zu vervollständigen.

– Scanne alle Gegnertypen, um den Taktischen Leitfaden zu vervollständigen. Caji-Match – Ziehe die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Fremden auf dich.

– Ziehe die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Fremden auf dich. Skoova-Tauchgang – Fülle das Aquarium in der Cantina.

Bronze-Trophäe

Duel auf den Dächern – Besiege eine Inquisitorin.

– Besiege eine Inquisitorin. Für Saw Gerrera – Entkomme dem Griff des Imperiums.

– Entkomme dem Griff des Imperiums. Setz dich hin – Plaudere mit dem Besitzer der Cantina auf Koboh.

– Plaudere mit dem Besitzer der Cantina auf Koboh. Han Slowlo – Besiege 50 Gegner, während sie mit „Verlangsamen“ belegt sind.

– Besiege 50 Gegner, während sie mit „Verlangsamen“ belegt sind. So was von unzivilisiert – Besiege 10 Gegner mit Schüssen der Fähigkeit „Aus nächster Nähe“.

– Besiege 10 Gegner mit Schüssen der Fähigkeit „Aus nächster Nähe“. Du hast einen Freund – Weise deine Gefährt:innen jeweils 10-mal an, im Kampf zu helfen.

– Weise deine Gefährt:innen jeweils 10-mal an, im Kampf zu helfen. Fang! – Triff 3 Gegner mit einer Rollmine.

– Triff 3 Gegner mit einer Rollmine. Sie haben es nicht kommen sehen – Schalte 20-mal einen Gegner aus, bevor dieser dich bemerkt.

– Schalte 20-mal einen Gegner aus, bevor dieser dich bemerkt. Kanonesch – Stoße einen Gegner mit „Schub“ in die Minenkanone auf dem zerstörten Mond.

– Stoße einen Gegner mit „Schub“ in die Minenkanone auf dem zerstörten Mond. Komm da runter! – Greife 20 angehobene Gegner an.

– Greife 20 angehobene Gegner an. Eins mit der Macht – Entgehe 50 Angriffen mit Hilfe von „Fokussierter Blick“.

– Entgehe 50 Angriffen mit Hilfe von „Fokussierter Blick“. Gleich und gleich streiten sich gerne – Ein verwirrter Gegner besiegt einen Gegner vom selben Typ.

– Ein verwirrter Gegner besiegt einen Gegner vom selben Typ. Punktgenau – 10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausführen.

– 10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausführen. Reingeschmettert – Schmettere 5 Gegner mit einem einzigen Einsatz von „Schmettern“ nieder.

– Schmettere 5 Gegner mit einem einzigen Einsatz von „Schmettern“ nieder. Riposte – Pariere einen Gegner, der sich „Machtmagnet“ widersetzt.

– Pariere einen Gegner, der sich „Machtmagnet“ widersetzt. König der Welt – Erreiche den höchsten Punkt des Erntekamms.

– Erreiche den höchsten Punkt des Erntekamms. Es gibt kein Versuchen – Hilf dabei, ein Schiff aus der Teergrube zu heben.

– Hilf dabei, ein Schiff aus der Teergrube zu heben. Das ist nicht wie Podrennen – Lege 500 Meter auf Reittieren zurück.

– Lege 500 Meter auf Reittieren zurück. Putzarbeiten – Bring die Toilette auf Vordermann.

– Bring die Toilette auf Vordermann. Skywalker – Berühre mit deinen Füßen 60 Sekunden lang weder den Boden noch die Wände.

– Berühre mit deinen Füßen 60 Sekunden lang weder den Boden noch die Wände. Greezy bringt’s – Tausche 25 Sammelobjekte ein.

– Tausche 25 Sammelobjekte ein. Cobra Cal – Trainiere mit deinen Waffen, während du ein Stirnband trägst.

– Trainiere mit deinen Waffen, während du ein Stirnband trägst. Ein neuer Luke – Rüste in jedem Slot von Cal ein neues kosmetisches Objekt aus.

– Rüste in jedem Slot von Cal ein neues kosmetisches Objekt aus. Vorne kurz, hinten lang – Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst.

– Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst. Vollständig ausgerüstet – Passe BD-1, den Blaster und Cals Lichtschwert mit neuen Teilen an.

– Passe BD-1, den Blaster und Cals Lichtschwert mit neuen Teilen an. Wachstumsschub – Schaffe Platz für einen vollständigen Garten.

– Schaffe Platz für einen vollständigen Garten. Aufklärung – Untersuche mit BD-1 ein entferntes Ziel.

– Untersuche mit BD-1 ein entferntes Ziel. Der Weg der Jedi – Schalte in 3 Fähigkeitsbäumen alle Upgrades frei.

– Schalte in 3 Fähigkeitsbäumen alle Upgrades frei. Die Vergangenheit wird zu Gegenwart – Befreie den Jedi aus dem Bactatank.

– Befreie den Jedi aus dem Bactatank. Überlebende, wir passen uns an – Reise zusammen mit einer Schwester der Nacht.

– Reise zusammen mit einer Schwester der Nacht. Unter den Meistern – Triff die Jedi-Meister.

– Triff die Jedi-Meister. Für den Pfad – Beschütze die Pilgerzuflucht.

– Beschütze die Pilgerzuflucht. Aus Bedlam-Händen – Befreie eine Freundin von den Bedlam Raiders.

– Befreie eine Freundin von den Bedlam Raiders. Auf Kurs nach Tanalorr – Nimm den Abyss-Kompass an dich.

– Nimm den Abyss-Kompass an dich. Tragödie – Verteidige das Archiv.

– Verteidige das Archiv. Am Abgrund – Überlebe Nova Garon.

– Überlebe Nova Garon. In den Abyss – Entdecke die Route nach Tanalorr.

– Entdecke die Route nach Tanalorr. Ihnen geht es sicherlich gut – Lasse dein Reittier ins große Unbekannte fallen.

– Lasse dein Reittier ins große Unbekannte fallen. Das ist eine Falle – Erkunde die Phon’Qi-Höhlen.

– Erkunde die Phon’Qi-Höhlen. Maximale Kapazität – Habe eine volle Cantina.

– Habe eine volle Cantina. Kann man den Bogling streicheln? – Man kann den Bogling streicheln.

– Man kann den Bogling streicheln. Puck-egal – Erhalte dein erstes Kopfgeld.

– Erhalte dein erstes Kopfgeld. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr … – Trage ein klassisches Kleidungsstück.

– Trage ein klassisches Kleidungsstück. Kaufrausch – Kaufe alle Waren von Doma.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist am 28. April 2023 für PS5, Xbox Series X|S und PC erschienen.