Alle Charaktere für Pyloon’s Saloon rekrutieren in Star Wars Jedi Survivor – Maximale Kapazität

In der Spielwelt von Star Wars Jedi: Survivor kann Cal neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Rambler’s-Reach-Aussenposten beitragen können. Wir erklären euch in diesem Guide, wo genau ihr die verschiedenen Charaktere in dem Action-Adventure treffen könnt.

Überblick: Alle Charaktere rekrutieren

Überall auf den verschiedenen Planeten und Monden in Jedi: Survivor lassen sich Bewohner treffen, die von euch in Pyloon’s Saloon geschickt werden können. Kehrt hierhin zurück, nachdem ihr sie nach Koboh geschickt habt, um euch mit ihnen zu unterhalten und von ihren individuellen Fähigkeiten zu profitieren.

Habt ihr außerdem alle Charaktere gefunden, erhaltet ihr auf der PS5 die Bronze-Trophäe Maximale Kapazität (Habe eine volle Cantina).

Toa

Toa hat eine höhere Bildung genossen, und ihr archäologisches Interesse hat sie nach Koboh geführt. Obowhl sie Akademikerin ist, will sie sich bei der Erkundung von Runinen der Hohen Republik unbedingt die Hände schmutzig machen.

Wo zu finden? Toa findet ihr recht früh im Spiel im Basaltwald in dem Gebiet Basaltgraben in der Nähe einer Jedi-Kammer, auf die sie euch aufmerksam macht. Sprecht sie an, damit ihr euch später im Saloon weiter mit ihr unterhalten könnt.

Skoova Stev

Skoova Stev ist ein von seinem Handwerk besessener, meisterhafter Fischer sowie ein Quell an Weisheit, Wissen und Ermutigung – solange es ums Fischen geht.

Wo zu finden? Skoova Stev findet ihr im Prospektorentod in dem Bereich Vorgebirgswasserfälle. Lauft aus dem Saloon, biegt nach rechts ab, folgt dem Weg ein Stück wendet euch dann wieder nach rechts. Folgt jetzt wieder der Schlucht. Bei dem Prospektor und seinem Reittier nutzt ihr das Seil, um ein Stück weiter nach oben befördert zu werden. Sprecht bei dem Teich mit dem Fischer, damit sich dieser das Aquarium in Pyloon’s Saloon einmal genauer anschaut.

Droide T-1N8

T-1N8, liebevoller einfach als Tina bekannt, war einst der Protokolldroide einer Familie, die in den Höhlen unter dem Prospektorentod arbeitete. Nach ihrem plötzlichem Tod blieb Tina alleine zurück und war unter ihrem nun verwüsteten Haus gefangen, bis ein abtrünniger Jedi-Ritter über sie stolperte und sie endlich befreite.

Wo zu finden? Tina findet ihr bei Rambler’s Reach in dem Bereich Phon’Qi-Höhlen. Fliegt bei den Klippen, an der Stelle an der ihr den Fischer Skoova Stev getroffen habt, mit dem Relter auf die andere Seite. Umrundet nun das Gebäude vor euch und öffnet die Kellerluke mit Hilfe der Macht. Lasst euch jetzt nach unten fallen. Im nächsten Raum steht Tina bereits vor euch. Sprecht mit dem Droiden, um diesen zu rekrutieren und somit später in Pyloon’s Saloon wiedersehen zu können.

Ashe Javi

Ashe ist als DJ in den größten Hallen auf Coruscant aufgetreten, legt nun auf Koboh eine dringend benötigte Pause ein und sampelt die einzigartigen Geräusche des abgelegenen Planeten.

Wo zu finden? Ihr findet Ashe bei Rambler’s Reach in dem Gebiet Erntekamm, das sich östlich vom Aussenposten befindet und von dort in wenigen Minuten erreicht werden kann.

Bhima und Tulli

Tulli betreibt ein eigenes Holotaktik-Spiel, zusammen mit ihrem winzigen Mitarbeiter Bhima, der mit einem übergroßen Ego und einem ebensolchen Mundwerk gesegnet ist.

Wo zu finden? Die beiden findet ihr bei Rambler’s Reach in dem Bereich Kochender Fels. Sobald ihr den beiden bei ihrem Bestien-Problem geholfen habt, ziehen sie weiter, um gemeinsam mit ihrem Holotaktik-Spieltisch Pyloon’s Saloon aufzusuchen.

Gärtnerin Pili

Die talentierte Botanikerin und Pflanzegenetikerin Pilli stand zwar in jungen Jahren an der Spitze ihres Fachgebiets, floh aber ins Grenzgebiet, um dort ihre Arbeit in Frieden fortzusetzen.

Im Rahmen der Hauptquest Erreiche die Pilgerzuflucht auf Jedha, werdet ihr auf dem Pilgerweg in dem Gebiet Stürmischer Tafelberg automatisch an der Pili vorbeilaufen. Nach einem kurzen Gespräch mit der Gärtnerin, werdet ihr sie nach eurer Rückkehr auf Koboh auf dem Dachgarten wiedersehen.

Pitdroide

An diesem Droiden seid ihr bereits bei euer Ankunft auf Koboh vorbeigelaufen. Vielleicht erinnert ihr euch erst, wenn wir euch mit einem Tipp nachhelfen. Es ist der Kollege, dessen Schiff in der Teergrube feststeckt. Zu Beginn habt ihr allerdings noch keine Möglichkeit, dem Droiden aus seiner misslichen Lage zu helfen.

Erst nachdem ihr die neue Macht-Fähigkeit Heben und Schmettern erhalten habt, könnt ihr das Boot mit Leichtigkeit aus dem Teer herausziehen und euch im Anschluss den Dank von dem Pitdroiden abholen. Dieser schließt sich euch nun an und kann fortan im Saloon gefunden werden.

Java

Wo zu finden? Der Java ist ein wenig knifflig zu finden, weshalb wir euch in diesem Guide die genaue Route zu ihm beschreiben. Wir empfehlen euch beim Meditationspunkt Verlassene Ansiedlung zu starten. Startet ihr an dieser Stelle nicht, solltet ihr diesen Punkt dennoch aufsuchen, denn ab hier startet der Weg zu dem Java, den ihr anders nicht erreichen könnt.

Mit einem Nekko gelangt ihr per Supersprung von unten auf die Anhöhe mit dem Meditationspunkt. Von hier aus springt ihr an die Wand, lauft daran entlang und hangelt euch dann an den Gittern bis zu den Hütten hoch. Lauft auf die andere Seite und klettert noch weiter nach oben bis ihr einen Windkanal seht. Mit Spurt gelangt ihr dennoch auf die andere Seite. Folgt jetzt den Gittern und nutzt dann die Macht, um ein Stück Metall herunterfallen zu lassen. Kämpft etwas später gegen die Druiden und wendet euch nun dem Java zu.

Dieser macht auf den Container über dem Abgrund aufmerksam. Diesen könnt ihr nämlich mit der Macht-Fähigkeit so in Position bringen, dass ihr darüber auf die andere Seite gelangt.

Hangelt euch an den Gittern nach rechts, springt an die Wand und lauft daran bis zu dem Vorsprung.

Jetzt seht ihr zwei Container vor euch, die über dem Abgrund hängen. Holt den ersten mit der Macht zu euch und springt darauf. Holt jetzt den zweiten zu euch heran und springt dann auf diesen. Dieses Spiel wiederholt ihr nun so lange, bis ihr an die Wand gelangt, an der ihr laufen könnt. Springt von hier aus an das Gitter und zieht euch nach oben.

Folgt dem Weg nach unten, aktiviert die Abkürzung dort und schaltet dann eine Ebene weiter unten sämtliche Gegner aus. Habt ihr dies erfolgreich erledigt, könnt ihr mit dem Java auf der anderen Seite reden, wodurch er von Cal rekrutiert wird und fortan im Saloon aufzufinden ist.

Dieser Guide befindet sich derzeit im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert.