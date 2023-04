Alle Kopfgeldjäger besiegen in Star Wars Jedi Survivor – Diese Belohnungen locken

Sobald ihr in Star Wars Jedi Survivor im Rahmen der Story auf dem Planeten Koboh auf den Charakter Caij Vanda getroffen seid, könnt ihr Jagd auf Kopfgeldjäger machen. Wir erklären euch in diesem Guide, wie viele es von diesen Gesellen gibt, wie ihr diese aufspürt und welche Belohnungen locken.

So erhaltet ihr neue Aufträge

Ihr könnt Caji jederzeit im Saloon im Aussenposten von Koboh aufsuchen und um Tipps bitten, wo ihre aktuellen Kopfgelder zu finden sind. Für jeden besiegten Kopfgeldjäger erhaltet ihr einen Kopfgeldpuck. Bringt diese Währung zurück zu Caij, um einzigartige Belohnungen in Form von besonders wertvoller Ausrüstung zu erhalten.

Welche Belohnungen gibt es?

Gegen Kopfgeldpucks erhaltet ihr zum Beispiel verschiedene Upgrades für Cals aufgeladenen Schuss im Blaster-Kampfstil. Den jeweiligen Blaster-Schusstyp könnt ihr jederzeit im Kampfstil-Menü wechseln. Außerdem könnt ihr die Möglichkeit erwerben, dass sich bestimmte Droiden im Spiel von euch hacken und kontrollieren lassen.

Aufgeladener Schuss – Explosiv : 2 Pucks

: 2 Pucks Aufgeladener Schuss – Querschläger: 2 Pucks

– Querschläger: 2 Pucks Aufgeladener Schuss – Betäubung : 2 Pucks

: 2 Pucks Hacken: B2-Droide – Beschädigte B2-Droiden können gehackt und kontrolliert werden. (3 Pucks)

– Beschädigte B2-Droiden können gehackt und kontrolliert werden. (3 Pucks) Hacken: B1-Droide – Beschädigte B1-Droiden können gehackt und kontrolliert werden. (2 Pucks)

– Beschädigte B1-Droiden können gehackt und kontrolliert werden. (2 Pucks) Hacken: Suchdroide – Mit eurem Machtmagnet können imperiale Suchdroiden gehackt und kontrolliert werden. (2 Pucks)

Weiterhin gibt es verschiedene Komponenten für Cals Blaster:

Lauf – Showdown : 1 Puck

: 1 Puck Lauf – Modell 13 : 1 Puck

: 1 Puck Gehäuse – Showdown : 1 Puck

: 1 Puck Gehäuse – K3-Wiedergutmacher : 1 Puck

: 1 Puck Griff – RSKF-44: 1 Puck

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Kopfgeldjäger im Überblick

Wie viele Kopfgeldjäger gibt es in „Star Wars Jedi Survivor“? Insgesamt gibt es 16 verschiedene Kopfgelder einzustreichen. Habt ihr alle einfachen Ziele zur Strecke gebracht, habt ihr euch als würdig erwiesen, um gegen die Besten der Besten anzutreten. Im Folgenden listen wir euch alle Gegner auf, die ihr für Caij besiegen müsst.

Grenadier der Haxion-Brut

Der Grenadier nutzt ein leistungsstarkes Blastergewehr und Streugranaten. Mit letzterem kann er Überflugmanöver starten und euch somit gezielt schwächen, bevor er euch mit einem jetgestützten physischen Angriff den Rest gibt.

Die Streugranaten dieses Kopfgeldjägers sind resistent gegen eure Macht-Fähigkeiten, beachtet das unbedingt. Durch seinen Jetpack kann er selbst ebenfalls einigen Macht-Fähigkeiten widerstehen, aber nicht allen!.

Wo zu finden? Im Rahmen der Hauptquest Nachforschung: Tanalorr auf Koboh verschlägt es Cal nach Steinnadeln in den Bereich Verwüstete Ansiedlung. Sobald ihr das Gebiet betreten habt, werdet ihr auf einem kleinen Felsplateau von dem Kopfgeldjäger Grenadier der Haxion-Brut angegriffen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Revolverheld der Haxion-Brut

Im Kampfe gegen den Revolverhelden habt ihr genügend Platz, um seinen Granaten in Ruhe auszuweichen, per Macht lassen sich diese nämlich leider nicht zurückschleudern. Mit dem Lichtschwert lassen sich seine Schüsse wunderbar parieren. Geht am besten frühmöglich in den Nahkampf über und überrascht ihn mit schnellen Kombos. Passt aber auf seine Pistolenschlag-Kombinationsattacke auf.

Wo zu finden? Der Revolverheld greift euch automatisch an, wenn ihr durch das Gebiet Kochender Fels zurück Richtung Aussenposten reist.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Kip Ostar

Bei dem Kampf gegen Kip Ostar habt ihr recht wenig Platz. Solltet ihr deshalb Probleme habe, geht ein Stück im Tunnel zurück und nutzt die Rollminen, um dem Kopfgeldjäger den Garaus zu machen. Um Schaden zu verursachen, müsst ihr seinen Block durchbrechen. Achtet vor allem auf seine Gegenangriffe in Form von gefährlichen Elektroschockwellen.

Wo zu finden? Ihr findet Kip Ostar in der Baggerschlucht in dem Bereich Verlassener Damm. Teleportiert euch am besten direkt von dem Meditationspunkt im Saloon zu dem beim Damm. Von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zu dem Kopfgeldjäger.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Raz (RZ-12)

Bei Raz handelt es sich um einen Kampfdroiden, bei dem ihr besser etwas vorsichtiger an die Sache geht. Schließlich ist dieser Kollege schwer gepanzert und mit mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein programmiert. Weicht am besten seinen Sturmangriffen aus, um die Chance auf einen Angriff von hinten zu erhalten. Lass euch am besten selbst nicht treffen, aber dieses Prinzip gilt wohl bei allen Gegnern.

Wo zu finden? Raz erwartet euch im Basaltwald in dem Gebiet Waldanlage. Vor der Brücke mit dem Mogu in dem kreisrunden Konstrukt könnt ihr den Kampf gegen den Kampfdruiden beginnen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Mash

Wo zu finden? Mash befindet sich auf dem Zerstörten Mond in der Verlassenen Giesserei in dem Bereich Automatische Fertigungsanlage. Fahrt mit dem Aufzug bei der Mantis nach unten und lauft bei dem Meditationspunkt noch ein Stück weiter geradeaus hinein in die Fertigungsanlage. Mash und sein Kollege erwarten euch bereits.

Mash ist stämmig sowie schwer und versucht Cal mit heftigen Angriffen ins virtuelle Jenseits zu schicken. Haltet am besten Abstand und kümmert euch erst einmal um seinen Verbündeten. Versucht Mash am besten in den Rücken zu fallen und bleibt mobil, dann wird er euch kaum zu packen kriegen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney