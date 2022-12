The Callisto Protocol: Wie lang ist die Spielzeit?

In The Callisto Protocol kämpft ihr euch als Insasse eines unterirdischen Hochsicherheitstrakts zurück an die Oberfläche des Jupitermonds. Während eurer Reise durch die düsteren Katakomben trefft ihr auf grausam entstellte Gegner und gefährliche Mutanten. Wie lange die Spielzeit des Horror-Abenteuers ist, erklärt euch dieser Artikel.

The Callisto Protocol: So lange ist die Spielzeit

Wie lange ist The Callisto Protocol? Das Survival-Horror-Abenteuer im Stil von „Dead Space“ bietet einen ordentlichen Umfang. Vergleichbar mit epischen Open-World-Abenteuern wie Elden Ring oder Assassin’s Creed Valhalla ist die Spieldauer aber nicht. Mit folgenden Spielzeiten könnt ihr bei The Callisto Protocol rechnen:

Story: etwa 10 Stunden

etwa 10 Stunden Story und Erkundung: etwa 11 Stunden

etwa 11 Stunden 100 %-Abschluss: 14 Stunden und mehr

Die tatsächliche Spieldauer variiert natürlich je nach Spielstil. Habt ihr viel Erfahrung mit Action-Adventures und könnt gut mit Stresssituationen in Horrorspielen umgehen, kommt ihr auch unter zehn Stunden durch „The Callisto Protocol“. Da die Level sehr geradlinig aufgebaut sind, lauft ihr selten Gefahr, euch zu verlaufen.

Möchtet ihr dennoch jeden Winkel erkunden und alle Collectibles auf eigene Faust suchen, werdet ihr die 14 Stunden mit Sicherheit ausreizen. Ein weiterer Faktor ist der gewählte Schwierigkeitsgrad, der insbesondere für Platin-Spielende und den 100-Prozent-Abschluss wichtig ist.

The Callisto Protocol: Extra schwer für Platin-Spieler

Wer „The Callisto Protocol“ gern mit der Platin-Trophäe abschließen und alle Erfolge freischalten möchte, kommt nicht am härtesten Schwierigkeitsgrad vorbei. Die Gold-Trophäe „Das Protokoll strebt nach Leben“ setzt voraus, dass ihr das Spiel auf dem Modus „Hochsicherheitstrakt“ abschließt.

In diesem Schwierigkeitsgrad müsst ihr mit deutlich stärkerer Gegenwehr und mehr Monstern rechnen. Dazu kommt die Suche nach insgesamt 43 Fundstücken, die ihr für die Trophäe „Sensenmann“ benötigt. Auch nach dem ersten Durchlauf gibt es in „The Callisto Protocol“ bisher keine Kapitelauswahl.

Ihr solltet also möglichst alle Collectibles auf Anhieb finden, wenn ihr die Trophäe im ersten Spieldurchlauf mitnehmen wollt. Ansonsten müsst ihr das Spiel von vorn beginnen, um verpasste Fundstücke einzusammeln. Weitere Infos zu den Erfolgen findet ihr in unserem Trophäen-Guide zu The Callisto Protocol.

New Game+ soll im Februar kommen

Es gibt allerdings Hoffnung: Das Entwicklerstudio Striking Distance kündigte bereits einen „Hardcore Mode“ und einen New-Game-Plus-Modus an. Beide Spielmodi sollen in einem kostenlosen Update am 7. Februar 2023 nachgereicht werden.

Möglich, dass ihr dann auch ähnlich wie in „The Last of Us Part 1“ oder „A Plague Tale: Requiem“ einzelne Kapitel ansteuern dürft. Wie genau die neuen Modi aussehen werden, ist nicht bekannt. Weitere Spieldurchläufe sollten damit allerdings an Spannung zulegen.

Mehr Inhalte für The Callisto Protocol: Story-DLC in Planung

Könnt ihr vom düsteren Sci-Fi-Horror in „The Callisto Protocol“ nicht genug bekommen, dürft ihr euch auch auf einen Story-DLC freuen. Den kündigten die Entwickler für Sommer 2023 als Bestandteil des kostenpflichtigen Season Pass an.

Neben der Story-Erweiterung sind noch weitere zusätzliche Inhalte für Season-Pass-Käufer in Planung:

Outer Way Skin Collection : Im Februar 2023 erscheint ein neues Ausrüstungsset für Jacob.

: Im Februar 2023 erscheint ein neues Ausrüstungsset für Jacob. Contagion Bundle: Der neue Spielmodus ist für März 2023 angekündigt und soll euch mit reduzierter Munition, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeth fordern. Dazu kommen dreizehn neue Todesanimationen und ein neues Ausrüstungsset für Jacob.

Der neue Spielmodus ist für März 2023 angekündigt und soll euch mit reduzierter Munition, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeth fordern. Dazu kommen dreizehn neue Todesanimationen und ein neues Ausrüstungsset für Jacob. Riot Bundle: Im Frühling werdet ihr in ein neues Gebiet geschickt, in dem ihr euch durch Wellen von Feinden schnetzeln dürft. Weitere zwölf Todesanimationen für Feinde und neue Anzüge für Jacob sind ebenfalls mit dabei.

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erschienen. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.