Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Spielzeit: Wie lange geht der DLC?

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geht es zur echt Sache. Der brandheiße DLC zum allerersten Cyberpunk-Spiel entführt uns in ein dediziertes Spionage-Thriller-Abenteuer, das es wirklich in sich hat.

CD Projekt, die die Cyberpunk-Welt von Mike Pondsmith in Videospielform zum Leben erweckt haben, scheuen keine Kosten und Mühen, um hier ein vollwertiges Add-on à la The Witcher 3: Blood & Wine zu liefern. Es bringt eine hammerharte Geschichte mit, die wirklich an die Nieren. So viel sei verraten!

Aber wie lange geht der DLC eigentlich? Wie viele Stunden an Spielzeit bekomme ich für mein Geld? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Wie viel kostet Phantom Liberty? Zum Launch kostet die Erweiterung stolze 29,99 Euro auf der PS5, der Xbox Series X und dem PC. Ein stattlicher Preis. Aber ist das Add-on das Geld auch wert?

Wie lang geht Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

Wie viel Spielzeit bietet Phantom Liberty? Zumindest was die Spielzeit anbelangt, können wir euch hier eine reelle spoilerfreie Einschätzung geben.

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ verfügt über 30 neue Missionen. 10 davon sind Aufträge, die wir für den Fixer Mr. Hands erledigen können. Und die anderen 20 sind Hauptmissionen und Nebenmissionen, also ganz normale Missionen im Journal.

Wenn wir alle Inhalte vollständig abschließen, was ich stark empfehle, können wir mit circa 20 Stunden Spielzeit rechnen.

Die Hauptmissionen, also die Main-Storyline des DLCs, umfassen rund 12 Stunden Spielzeit. Und wenn ihr wirklich jede noch so kleine Neuerung erkunden möchtet, dürften es gut und gerne so um die 25 Stunden werden.

Und ja, ihr habt richtig gehört! Der DLC ist so umfangreich wie so manches Hauptspiel. Zum Vergleich: der DLC Resident Evil 4: Separate Ways durchläuft in rund 5 Stunden die zombiereiche Sanduhr, dafür kostet der DLC aber auch nur 9,99 Euro. Wir bekommen also einen adäquaten Inhalt für das Geld.

Unser Tipp zur Spielzeit von Phantom Liberty

An dieser Stelle möchten wir euch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Auch wenn es sich bei den Aufträgen augenscheinlich um simple Nebenmissionen handelt, die man hier und da abarbeiten könnte, ist dem nicht so.

Alle Aufträge sind im Grunde vollwertige Nebenmissionen, die einen echten Spielwert haben. Ihr solltet deshalb unbedingt alle Aufträge von Mr. Hands abschließen. Ansonsten verpasst ihr wirklich unterhaltsame Geschichten aus Night City, die eben einen Teil des DLCs ausmachen.

Ich wünsche euch viel Spaß in Night City!