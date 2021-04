The Witcher 3-Mod setzt Blood & Wine-DLC fort – inklusive Sprachausgabe!

Gehört ihr auch zu denen, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass The Witcher 3 wirklich zu Ende sein soll und sehnsüchtig auf ein The Witcher 4 warten? Dann haben wir hier etwas für euch. Denn ein Modder hat sich die Mühe gemacht, den Story-DLC Blood & Wine mit einer weiteren Questreihe fortzusetzen, um so noch ein wenig mehr aus dem Rollenspiel herauszuholen.

A Night to Remember setzt The Witcher 3 fort

Die umfangreiche Fan-Mod A Night to Remember erzählt die Story von „Blood & Wine“ weiter, der zweiten Erweiterung, die für „The Witcher 3: Wild Hunt“ erschienen ist. Enthalten sind dabei nicht nur simple Missionsaufgaben, sondern ganze Zwischensequenzen, eine englische Sprachausgabe, Belohnungen und sogar entscheidende Dialoge.

Erzählt wird darin die Geschichte der Vampirin Orianna, der Geralt im Laufe der Handlung begegnet und bereits im gleichnamigen Cinematic-Trailer auftaucht, in dem Geralt einen finalen Kampf gegen sie führt:

Doch Achtung! Um Spoiler und Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt Modder nikich340 die Hauptgeschichte von „The Witcher 3“, die des DLCs sowie Oriannas Quest Blutprobe vollständig abzuschließen. Ebenso empfiehlt es sich Geralt auf Stufe 50 gebracht zu haben, um ein halbwegs bequemes Spielerlebnis genießen zu können.

The Witcher 4-Alternative Farewell of the White Wolf steht ab sofort zum Download bereit!

Wo lade ich die Mod herunter? Ihr findet und installiert die kostenlose Erweiterung über Nexusmods, dafür müsst ihr nur ganz einfache Schritte befolgen:

Mod A Night to Remember herunterladen Zip-Datei entpacken Datei dlcNightToRemember in den DLC-Ordner von The Witcher 3 kopieren Datei modNightToRemember in den Mod-Ordner von The Witcher 3 kopieren Spiel starten, Englische Sprachausgabe einstellen und Quest spielen

Sprachausgabe mit Geralts Synchronsprecher Doug Cockle

Im Trailer, den der Modder dazu veröffentlicht hat, werden außerdem einige aufmerksam die Ohren spitzen und sich denken: Hey, den kenn ich doch! Ja, tatsächlich ist die Mod synchronisiert, allerdings nicht vom englischen Geralt-Sprecher Doug Cockle persönlich. Vielmehr verwendet nikich340 die CyberVoice-Technologie, um Cockles Stimme zu simulieren. Das Ergebnis ist allerdings verdammt gut gelungen, wie man im Trailer hört: