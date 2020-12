Cyberpunk 2077: Das ist die Spielzeit von Hauptstory und Nebenmissionen

Cyberpunk 2077 steht nun endlich final in den Startlöchern und mit den veröffentlichten Reviews und ersten Spieldurchläufen ist nun auch klar, wie die Spielzeit des dystopischen Rollenspiels ausfällt. Für einige mag der Titel dabei kürzer sein als gedacht.

Wie fällt die Spieldauer von Cyberpunk 2077 aus?

Die Frage um die Spiellänge brennt vielen Fans schon lange unter den Nägeln. Bereits im Vorhinein gaben die Entwickler von CD Projekt RED deshalb einige Hinweise darauf, mit wie vielen Spielstunden wir rechnen können.

Cyberpunk 2077: So lange braucht ihr angeblich für die Kampagne

So soll die Hauptquest kürzer als in The Witcher 3: Wild Hunt ausfallen, da Wiederspielwert und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten in Night City die Zeit zusätzlich in die Höhe treiben sollen. Doch was bedeutet das nun für „Cyberpunk 2077“?

Verschiedene Tester des Games sowie die Website howlongtobeat pendeln sich auf eine Gesamtspielzeit von um die 35 Stunden ein. Das betrifft vor allem die durchschnittliche Spielzeit, die sowohl die Hauptstory als auch Side-Quests einschließt und auf einem mittelschnellen Spielstil basiert.

Wie lange dauert die Hauptquest? Die Mainstory für sich allein wird allerdings mit lediglich 17 bis 18 Stunden angegeben. Es soll also keine zwanzig Stunden dauern bis ihr bei den Credits angelangt.

Finale Spielzeit hängt schließlich von euch ab

Zusätzliche Nebenaufgaben und Handlungsstränge können die Gesamtspielzeit demnach jedoch verdoppeln. Laut Aussagen einiger Spieler, soll man auch noch weit über diese Playtime hinaus zocken können, insofern man sich neben oder nach der Hauptkampagne noch allen verbleibenden Quests und weiteren Aktivitäten widmet.

Cyberpunk 2077-Tester spielt seit 175 Stunden – und ist immer noch nicht fertig

Der Titel erscheint am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia. PS5, Xbox Series S sowie Xbox Series X werden mit Release ebenfalls bespielbar sein.2021 wird außerdem ein spezielles und kostenfreies Next-Gen-Upgrade erscheinen, das die Hardware der PS5 und Xbox Series S/X noch vollumfänglicher nutzt.