Cyberpunk 2077 – Next-Gen-Update 1.5 für PS5 und Xbox Series X/S überrascht Community

CD Projekt überraschte am 15. Februar 2022 mit einem Shadowdrop die gespannte Gaming-Community, die auf Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 wartete. Denn bereits im Vorfeld war klar, dass sie irgendetwas für diesen Tag geplant hatten. Und wie sich herausstellte, handelte es sich um das sehnlichst erwartete Next-Gen-Update für PS5 und Xbox Series X/S. Es ist jetzt da und ihr könnt es ab sofort herunterladen.

Im Detail gibt es jedoch nicht nur das Next-Gen-Update, sondern obendrein das nächste große Update zum Spiel, das einiges unter der digitalen Haube hat.

Was bringt Update 1.5 für Cyberpunk 2077? Im Detail konnten zahlreiche Fehler behoben werden, während Verbesserungen am Gameplay vorgenommen wurden. Und obendrein gibt es noch ein paar Bonusinhalte. Hier findet ihr die offiziellen Patchnotes.

Zu den überarbeiteten Funktionen und Inhalten zählen folgende Neuerungen:

Neue Waffen

Zusätzliche Apartments für V

Styling-Spiegel

Balancing-Update: Gameplay, Wirtschaft, Loot

Lokale Raytrace-Schatten (neu für Next-Gen-Konsolen)

Upgrade: Visuelle Qualität

3D-Kopfhörer-Audio (neu für PS5)

Verbesserte Bevölkerungsreaktionen (neu für Next-Gen-Konsolen und PC)

DualSense-Funktionen, adaptive Trigger, haptisches Feedback und Lautsprecher-Integration (neu für PS5)

So gilt es zu erwähnen, dass ihr jetzt auf den Next-Gen-Konsolen über entsprechende Raytracing-Optionen verfügt. Ihr könnt die lokalen Schatten jetzt einschalten. Lediglich die Xbox Series S wird nicht mit diesem Feature betraut. Die anderen beiden Konsolen bekommen die beiden Grafikmodi Performance und Raytracing.

Update 1.5 ist sogleich das Next-Gen-Update © CD Projekt

Im Performance-Modus gibt es keine lokalen Raytrace-Schatten, doch hier warten 60 FPS und eine dynamische 4K-Skalierung auf euch. Raytracing-Modus bringt hingegen die neue Raytrace-Tech sowie 30 FPS mit dynamischer 4K-Skalierung. Die Xbox Series S bietet eine solche Auswahl nicht, hier läuft alles standardmaßig mit 30 FPS und 1440p (dynamische Skalierung).

Außerdem gibt es nun einen eigenen Support für Trophäen und Erfolge auf Next-Gen-Konsolen. Achtung: PS4-Erfolge werden in der PS5-Version nicht übernommen.

CD Projekt versichert, dass das neue Update signifikante Verbesserungen hinsichtlich der FPS-Einbrüche liefert. Außerdem wurde HDR ausbalanicert, um auf allen Plattformen zu funktionieren.

Wichtig: Wenn ihr die PS5-Version spielen möchtet, müsst ihr die PS5-Version im PlayStation Store herunterladen. CD Projekt weist extra noch einmal darauf hin, dass die PS5-Verison auch das PS5-Logo ziert.

Was bieten die Apartments?

Davon ab gibt es jetzt neue Apartments, die ihr einmal bezahlen müsst, um dauerhaft einzuziehen. Sie werden nach der Quest Playing for Time freigeschaltet. Ihr erreicht diese Option über das Megagebäude H10.

Doch nicht nur das: für einen Preis könnt ihr Vs-Apartment im Megagebäude H10 umgestalten. Folgende Apartments stehen euch zur Verfügung:

Northside, Watson – 5.000 €$

Japantown, Westbrook – 15.000 €$

The Glen, Heywood – 40.000 €$

Corpo Plaza, Stadtzentrum – 55.000 €$

Vs Apartment umgestalten – 10.000 €$

In den Apartments gibt es jetzt neue Interaktionsmöglichkeiten, was euch einen temporären Buff bringt. Wissenswert ist außerdem, dass ihr euch im Apartment nun umstylen könnt. Ihr könnt also eure Haare, das Make-up oder Piercings anpassen.