Elden Ring: From Software veröffentlicht heute ersten kostenlosen DLC!

Elden Ring bekommt einen ersten offiziellen DLC! Patch 1.07 hat es schon teilweise angedeutet und nun können sich Fans auf mehr in From Softwares Action-Rollenspiel freuen. Dabei bewahrheiten sich auch die Gerüchte rund um das Kolosseum. Wie From Software diese Woche bekannt gab, wird das kostenlose Update am 7. Dezember 2022 veröffentlicht. Wir verraten euch, was drin steckt!

Elden Ring bekommt kostenloses PvP-Update

Beim heute erscheinenden kostenlosen Update handelt es sich um ein Multiplayer-Update, welches Kolosseum-Arenen in der Spielwelt eröffnet und in welchen sich Spieler*innen gegenseitig bekämpfen dürfen. Alle, die „Elden Ring“ besitzen, können das Update einfach herunterladen und loslegen. Details zur Release-Uhrzeit oder der Download-Größe sind momentan noch nicht bekannt.

Im folgenden eingebetteten Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck zu den neuen Inhalten machen. Es erwarten euch Arenen in Limgrave, Leyndell und Caelid und bieten mehrere PvP-Modi, in welchen ihr euer Geschick auf die Probe stellen könnt.

Was beinhaltet das Update?

Handfeste Informationen sind momentan noch spärlich gesät. Dennoch verrät die YouTube-Beschreibung zum Trailer schon ein paar Details zum kostenlosen Update für „Elden Ring“. Es soll demnach drei PvP-Modi geben:

Duels: Duelle zwischen zwei Spielern.

Duelle zwischen zwei Spielern. Free for Alls: Ein Modus, in dem jeder gegen jeden kämpft.

Ein Modus, in dem jeder gegen jeden kämpft. Team Fights: Vermutlich treten hier zwei Spielergruppen im Team gegeneinander an.

Während PvP zweifellos im Mittelpunkt steht, kann man davon ausgehen, dass das Update auch andere Inhalte für die Spieler*innen bereithält. Welche das jedoch sind, muss bis zum Release des Updates abgewartet werden.