© From Software/Bandai Namco

Elden Ring erhält mit dem Patch 1.07 eine extrem umfangreiche Liste an Änderungen. Das Update führt wirklich viele kleine Verbesserungen ein und scheint einen DLC vorzubereiten. Darauf deuten auch einige mysteriöse Funde in den Daten von „Elden Ring“-Patch 1.07 hin.

Elden Ring: Patch 1.07 bringt separates Multiplayer-Scaling und mehr

Darum geht’s: „Elden Ring“-Fans können sich freuen. Das neueste From Software-Spiel bekommt mit Patch 1.07 eines der bisher umfangreichsten Updates spendiert. Darin stecken diverse Neuerungen und Verbesserungen, die kaum einen Stein auf dem anderen lassen.

Separates Scaling im Multiplayer: Ab sofort sind PvP-Anpassungen an der Spiel-Balance im Hinblick auf Waffen, Zaubersprüche und Anrufungen exklusiv für den PVP-Bereich, also die Invasionen.

Das bedeutet, dass entsprechende Änderungen daran keinen Einfluss mehr auf den Singleplayer– oder Koop-Part haben und umgekehrt.

Fast alle Kriegsaschen wurden generft, diverse Anrufungen fallen jetzt ebenfalls deutlich schwächer aus, wenn ihr euch in Duelle begebt. Dafür haben alle normalen Attacken jetzt mehr Haltungsschaden, sofern es keine Waffen mit großer Reichweite sind.

Aber From Software schraubt auch an der generellen Balance. Zum Beispiel wurde der Haltungsschaden von Zweihand-Waffen erhöht, Großwaffen, Hämmer und ähnliches machen jetzt mehr Schaden.

Auch im Hinblick auf Zauber und Anrufungen oder Waffenfähigkeiten hat sich einiges getan. Teilweise wurde an der Angriffsstärke gedreht, der Zielfindung oder dem Verbrauch.

Bugfixes bringt der „Elden Ring“-Patch 1.07 natürlich auch wieder jede Menge. Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Bandai Namco-Seite auf Englisch.

Inhalt von YouTube anzeigen

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Elden Ring-Patch 1.07 könnte DLCs den Weg ebnen

Offiziell steht noch nicht fest, ob „Elden Ring“ einen DLC oder gar mehrere DLCs bekommt. Aber die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Bisher haben fast alle Titel von From Software nach Release noch eine Erweiterung erhalten.

Neue Maps? Offenbar enthält Patch 1.07 sogar schon indirekte Hinweise auf mögliche DLCs. Zumindest haben Dataminer in den Untiefen des Updates Abkürzungen entdeckt, die auf zwei potentielle neue Maps für Elden Ring hindeuten könnten.

Kommt Raytracing? Auch einen Hinweis auf Raytracing haben findige „Elden Ring“-Fans wohl in den Daten des Patch 1.07 entdeckt. Eventuell kommt also auch Unterstützung für dieses Grafik-Feature bald ins Spiel. Allerdings wurde auch das noch nicht offiziell angekündigt.

Was wünscht ihr euch von einem Elden Ring-DLC? Was haltet ihr von Raytracing? Schreibt es uns in die Kommentare.