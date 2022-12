The Callisto Protocol: Alle Kapitel in der Übersicht

In The Callisto Protocol geht es ordentlich zur Sache. Unzählige Mutanten machen Protagonist Jacob das Leben in einem unterirdischen Hochsicherheitsknast schwer. Während der Story des Survival-Horror-Abenteuers müsst ihr euch in mehreren Kapiteln zurück an die Oberfläche des Jupitermonds Callisto kämpfen. Wie viele Abschnitte ihr dabei durchlaufen müsst, klärt dieser Artikel.

Spielzeit der einzelnen Kapitel in The Callisto Protocol

Die meisten Abschnitte in „The Callisto Protocol“ solltet ihr unter einer Stunde erledigt haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die deutlich kürzer oder länger sind. In unserem Spielzeit-Guide zu The Callisto Protocol findet ihr weitere Einzelheiten zur Dauer eines gesamten Spieldurchlaufs.

Wie lange ihr für jedes einzelne Kapitel in „The Callisto Protocol“ benötigt, hängt natürlich auch vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem persönlichen Skill ab. Habt ihr Erfahrung mit Survival-Horror-Spielen wie Resident Evil 2 rauscht ihr schneller durch den Weltraumknast als Genre-Neulinge.

Tipp: Wollt ihr alle Trophäen in The Callisto Protocol freischalten, müsst ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad wählen. Mehr dazu lest ihr im verlinkten Trophäen-Guide.

Alle Kapitel in der Übersicht

The Callisto Protocol ist in insgesamt acht Kapitel unterteilt, in denen ihr hauptsächlich linear der Story folgt. Abseits der Hauptpfade gibt es nur wenige Gebiete zu erkunden. Der erste Abschnitt dient als Einführung in die Geschichte und ist entsprechend nur ein paar Minuten lang.

Kapitel 1 : Fracht

: Fracht Kapitel 2: Ausbruch

Ausbruch Kapitel 3: Nachwirkungen

Nachwirkungen Kapitel 4: Habitat

Habitat Kapitel 5: Verloren

Verloren Kapitel 6: Unten

Unten Kapitel 7: Kolonie

Kolonie Kapitel 8: Turm

Im ersten Drittel des Spiels, genauer gesagt in Kapitel 3, habt ihr gleich mehrere Chancen auf geheime Funde. Auf der Suche nach dem medizinischen Bereich könnt ihr den ersten Teil des Geheimnisses von Kallipolis aufdecken und die versteckte Skunk-Schrotflinte finden.

Gibt es New Game Plus in The Callisto Protocol?

The Callisto Protocol startet ohne New-Game-Plus-Modus. Für einen weiteren Durchgang müsst ihr das Spiel also noch einmal komplett von vorn beginnen. Allerdings haben die Entwickler bereits angekündigt, den beliebten Spielmodus nachträglich zu integrieren.

Zusammen mit einem „Hardcore Mode“ soll New Game Plus am 7. Februar 2023 als kostenloses Update auf sämtlichen unterstützten Plattformen erscheinen. Auch eine Story-Erweiterung ist in Arbeit. Die wird allerdings zusammen mit weiteren Inhalten Teil eines kostenpflichtigen Season Passes sein.

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erschienen. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.