The Callisto Protocol: So lange braucht ihr zum Durchspielen!

The Callisto Protocol ist ein brandneues Horrorspiel, das im Grunde ein geistiger Nachfolger von Dead Space ist und später in diesem Jahr erscheinen wird. Das Spiel wird von Glen Schofield geleitet, dem Schöpfer des ursprünglichen „Dead Space“. Nachdem er Visceral Games verlassen und einige Jahre an „Call of Duty“ gearbeitet hat, kehrt Schofield für einen neuen Sci-Fi-Survival zu seinen Horror-Wurzeln zurück.

In den letzten Monaten hat das Team von Striking Distance schon so einiges enthüllt, was der neue Titel zu bieten haben wird und begeisterte Fans damit. Jetzt wissen wir auch endlich, wie lange es dauern wird, „The Callisto Protocol“ durchzuspielen.

Glen Schofield enthüllt Spiellänge von The Callisto Protocol

Wir nähern uns endlich der Endphase vor der Veröffentlichung des neuen Horror-Survival-Spiels und langsam, aber sicher werden einige der wichtigsten Details enthüllt. In einem Gespräch mit dem Edge Magazine erzählte Glen Schofield, dass „The Callisto Protocol“ etwa 12 bis 14 Stunden lang ist. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Pfade, die „Beta-Pfade“ genannt werden. Diese verändern Dinge im Spiel und verlängern es damit auch gleichzeitig.

Was diese „Beta-Pfade“ genau verändern, wie viele davon im Spiel existieren, oder wie man sie findet, wollte Schofield aber nicht verraten, da er möchte, dass die Spieler*innen es selbst erleben. Er merkte auch an, dass er sich wünsche, dass die Spieler*innen miteinander sprechen, nachdem sie das Spiel beendet haben, damit sie die Unterschiede in ihren Durchläufen diskutieren können und hoffentlich ermutigt werden, zurückzugehen und es selbst zu erleben.

Wiederspielwert und Post-Launch-Support

Es ist noch unklar, ob dies bedeutet, dass das Spiel verschiedene Enden haben wird. Dennoch kann schon jetzt behauptet werden, dass die „Beta-Pfade“ eine nette Zugabe sind, um die Spieler*innen dazu zu bringen, wiederzukommen und weiterzuspielen, um Neues zu entdecken.

Es ist auch davon auszugehen, dass das Spiel über die erste Kampagne hinausgehen wird. Striking Distance plant ein ganzes Jahr an Support für den neuen Horror-Titel nach Veröffentlichung. Momentan ist noch nicht bekannt, in welcher Form oder welchem Ausmaß dies geschehen wird.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC.