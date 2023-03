Schrotflinte Riot Gun – Fundort der besseren Flinte – Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake bekommen wir es mit ziemlich fiesen Monstrositäten zu tun, die uns ans Leder wollen. Und nicht nur unseren Stellvertreter Leon S. Kennedy, wir müssen zeitgleich auf Ashley Graham aufpassen, die wir sicher und heile nach Hause bringen müssen.

Aber das ist nicht immer so einfach, wie man es im ersten Moment annehmen könnte. Die Tochter des Präsidenten hat unnachgiebige Verfolger. Was also tun? Na klar! Das richtige Waffenarsenal muss her und dann können wir auch dagegenhalten.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr eure Schrotflinte gegen die Riot Gun austauschen könnt. Es gibt nämlich noch eine zweite Schrotflinte im Spiel, die durchaus ihre Stärken hat.

Weitere Waffen-Guides findet ihr in unserer Komplettlösung. Hier erfahrt ihr, wie ihr euer Arsenal adäquat aufstocken könnt, und mehr!

Schrotflinte Riot Gun in Resident Evil 4 Remake

Wo finde ich die Riot Gun in Resident Evil 4 Remake? Die Schrotflinte erhaltet ihr erst, wenn ihr Ashley Graham aus der Kirche befreit habt. Vorher braucht ihr gar nicht nach ihr suchen, weil ihr nicht zu dem erforderlichen Fundort gelangt.

Der Fundort der zweiten Schrotflinte ist nämlich ein bestimmter Verkaufsstand des Händlers. Der Händler mit der Riot Gun schlägt sein Lager vor dem Kontrollpunkt auf, nachdem wir mit Leon und Ashley die Bergvilla passiert haben (siehe Bild).

Hier findet ihr die 2. Schrotflinte. © Capcom/PlayCentral.de

Hier könnt ihr die Riot Gun ab diesem Spielfortschritt käuflich erwerben. Und sie ist nicht günstig. Ich hoffe, ihr habt gespart? Die Schrotflinte Riot Gun kostet 28.000 Peseten und das ist eine Stange Geld für eine neue Flinte. Also lohnt sich die Investition?

Sollte ich die Riot Gun kaufen? Im Vergleich zur Schrotflinte W-870 handelt es sich hierbei um eine halbautomatische Flinte, die über eine geringe Streuung verfügt. Deshalb ist sie auf mittlere Distanz einsetzbarer als die W-870. Trotzdem würde ich sie nicht auf zu lange Distanzen abfeuern.

Doch auch in der Angriffskraft, in der Magazingröße, in der Feuerrate und der Präzision schlägt sie die W-870, weshalb ich immer zur Riot Gun greifen würde.

Die Statuswerte der Flinte Riot Gun. © Capcom/PlayCentral.de

Und natürlich lässt sich die Riot Gun auch noch aufwerten, falls ihr das nötige Kleingeld parat habt. Ich empfehle die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen, da Leon dann mehrere Patronen auf einmal nachlädt. Außerdem kann mehr Angriffskraft und eine erhöhte Feuerrate nie schaden.