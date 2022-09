The Callisto Protocol: Stimmungsvoller neuer Trailer zeigt, was im Black Iron Prison lauert

Es wird düster, blutig und abgef**** … Und wir können es kaum erwarten. Im neuen Trailer zum Sci-Fi-Survival-Horror The Callisto Protocol werden wir tiefer in das mysteriöse Black Iron Prison geführt.

Shoot the Tentacles

Flackerndes Licht, ein brennender Korridor, kryptische Erinnerungsfetzen und abartige Experimente. Das Black Iron Prison wirkt auf den ersten Blick wie eine verlassene Ruine. Doch wir sind nicht allein…

In „Callisto Protocol“ spielen wir Jacob Lee, einen der Überlebenden des Gefängnisses. Die Insassen um uns herum verwandeln sich in entstellte Kreaturen und auch sonst ist die Umgebung des Planeten alles andere als lebensfreundlich.

Mit Blut steht an die Wand geschrieben Shoot the Tentacles, was an das Cut the Limbs des geistigen Vorgängers „Dead Space“ erinnert und uns ermahnt: mit stumpfer Ballerei kommen wir hier nicht weit.

Doch einen kühlen Kopf behalten ist leichter gesagt als getan bei den Bildern, die uns präsentiert werden. Es wird sehr blutig und angenehm psychisch verstörend.

Erste Bilder vom Nebencharakter – Karen Fukuhara

Im aktuellen Trailer sehen wir auch das erste Mal einen Begleitcharakter, gespielt von Karen Fukuhara. Den beiden geht es um mehr als das nackte Überleben, sie wollen die Geheimnisse der gruseligen Gefangenenanstalt aufdecken.

Das von den Fans liebevoll genannte „Dead Space 4: The Callisto Protocol“ weißt viele Parallen zwischen den beiden Spielen auf. Die Entwickler, die zum großen Teil auch an „Dead Space“ mitgearbeitet haben, betonen aber, dass „The Callisto Protocol“ neue Wege gehen will.

Eine deutliche Neuerung ist zum Beispiel der stärkere Fokus auf den Nahkampf, der auch im Trailer eindrucksvoll gezeigt wird. Zudem will man den Charakteren mehr Menschlichkeit einhauchen.

Durch reale Schauspieler, wie Josh Duhamel als Jacob Lee oder Karen Fukuhara, funktioniert das selbst in diesem kurzen Ausblick wunderbar. Wir freuen uns jetzt schon auf den Release am 2. Dezember 2022.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf „The Callisto Protocol“ , oder seid ihr mehr hyped auf das anstehende Dead Space 1 Remake?