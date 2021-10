Crunchyrolls Umfrage zu den beliebtesten Naruto-Arcs: Das sind die Gewinner

Vor einigen Wochen startete die Online-Community und On-Demand-Plattform Crunchyroll eine Umfrage unter ihren Usern, um herauszufinden, welche Arc in der Animeserie Naruto wohl die beliebteste ist. Nachdem über 2.800 Stimmen eingegangen sind, lag endlich das Ergebnis vor, das wir euch hier präsentieren wollen.

Es folgen die drei beliebtesten Filler- und die drei beliebtesten Haupt-Arcs aus der Animeserie „Naruto“. Bedenkt, dass sich die Umfrage nur auf die erste Animeserie bezieht und nicht auf Naruto Shippuden.

Naruto: Die drei beliebtesten Filler-Arcs

Ob ihr es glaubt oder nicht, doch ganze 91 von den insgesamt 220 Folgen in Naruto sind Filler-Episoden. Damit besteht rund 41 Prozent des gesamten Anime aus zusätzlichen Geschichten, die so in der Mangavorlage nie vorgekommen sind.

Doch die Qualität dieser Filler-Folgen variiert stark. Manche sind beinahe genauso gut wie die originalen Geschichten, andere würden viele Fans gerne lieber vergessen. Doch welche Episoden ganz sicher nicht fehlen dürfen, sind jene aus den folgenden drei Arcs.

Platz 3: Menma (Episoden 213-215)

Der Handlungsstrang Menma findet von Episode 213 bis Episode 215 statt und konnte sich auf Crunchyroll mit 91 Stimmen (7 Prozent) den dritten Platz unter den beliebtesten Filler-Arcs sichern. Ein überraschendes Ergebnis, das zudem auch noch ziemlich knapp war, denn Menma hat gerade einmal vier Votes mehr als der vierte Platz.

Die Geschichte über einen die Okarina spielenden Jungen, der genau wie Naruto eine schwere Vergangenheit hatte, konnte sich also die Herzen einiger Fans sichern. Wohl auch schon deswegen, weil dies die letzte Arc ist, bevor es mit „Naruto Shippuden“ weitergeht.

Platz 2: Land of Tea Escort Mission (Episoden 102-106)

Mit satten 120 Stimmen konnte die erste Filler-Arc in der Serie den zweiten Platz belegen. Eine beeindruckende Leistung bei insgesamt 16 Filler-Arcs. Doch wahrscheinlich tat es vielen Zuschauer*innen einfach mal gut, dass „Naruto“ hier ein wenig in das Sport-Genre abgedriftet ist.

Außerdem wird wohl ebenfalls geholfen haben, dass dies die einzige Filler-Arc ist, in welcher das komplette Team 7 anwesend ist und zusammenarbeitet. Aus gewissen Gründen ist Sasuke schließlich später nicht mehr Part der Gruppe.

Platz 1: Sunagakure Support Mission (Episoden 216-220)

Wenn man bedenkt, wie viele Fans des Charakters Gaara da draußen sind, ist es wohl wenig überraschend, dass diese Arc den ersten Platz unter den Filler-Handlungssträngen belegen konnte. Und das mit satten 563 Stimmen, also 42 Prozent.

Diese überragende Sieg ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass das beliebte Sand-Trio nach langer Abwesenheit endlich mal wieder aufgetaucht ist. Außerdem gibt dieser Handlungsstrang einen gute Vorstellung davon, in welche Richtung sich die Charaktere entwickeln, bevor wir sie in „Naruto Shippuden“ wiedersehen.

Naruto: Die beliebtesten Haupt-Arcs

So weit, so gut. Doch was ist mit den Haupt-Arcs? Also den Teilen der Geschichte, die direkt aus der Mangavorlage übernommen wurden? Um ehrlich zu sein, gibt es hier keine sonderlich großen Überraschungen, außer natürlich der Umstand, mit welchem Abstand Platz 1 zum Sieger erklärt wurde.

Platz 3: Das Land der Wellen (Episoden 1-19)

Die erste Mission für Team 7 und auch das erste Mal, dass wir die Mitglieder dieser Ninja-Gruppe richtig in Aktion erleben. Inklusive ihrem Ausbilder Kakashi. Diese Arc ist ein großartiger Einstieg in die Serie und liefert mit Zabuza und Haku auch gleich zwei sehr interessante und facettenreiche Gegenspieler.

Nicht wenige Fans wurden erst durch diese Arc begeisterte Anhänger*innen der Serie, was nicht zuletzt den fantastischen Kämpfen und der tollen Charakterentwicklung zu verdanken ist. „Land of the Waves Escort“ gibt eine gute Vorstellung davon, was Zuschauer*innen in „Naruto“ erwartet und in welche Richtung sich die Serie bewegt.

Platz 2: Mission: Rettet Sasuke (Episoden 107-135)

Mit 753 Stimmen (26%) konnte diese Arc sich den zweiten Platz sichern. Dieser Handlungsstrang stellt im Grunde das große Finale der Serie dar, bevor diese mit vielen großen und kleinen Filler-Episoden weitererzählt wird und schließlich in „Naruto Shippuden“ mündet.

Und diese Arc hat wirklich alles, was sich ein Fan nur wünschen kann. Neben dem großen Endkampf zwischen Naruto und Sasuke sehen wir außerdem die Rückkehr des Sand-Trios, Gaara, der sich mit Rock Lee verbündet, um Kimimaro zu besiegen, und viele weitere unvergessliche Momente.

Platz 1: Die Chunin-Auswahlprüfung (Episoden 20-52)

Genau wie die Arc „Sand Village Support“ bei den Fillern, konnte auch bei den Haupt-Handlungssträngen eine Storyline mit Gaara das Rennen für sich entscheiden, und das mit beeindruckenden 1.355 Stimmen, also gut 47%. Klar, denn wer kann über „Naruto“ reden, ohne an die großartigen Momente dieser Arc zu denken?

Hier gab es viele unfassbar gute Kämpfe, das epische Duell zwischen Gaara und Rock Lee, Orochimaro tritt als großer Antagonist auf den Plan und eigentlich bietet die Arc „Chunin Exams“ alles, was „Naruto“ ausmacht. Insbesondere eine gute Geschichte mit interessanten Wendungen.

