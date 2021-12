Lange mussten Fans warten, nun ist er endlich da: Der erste Trailer zum Comeback des Bleach-Anime! Im Rahmen des Jump Festa 2021 wurde das Video enthüllt, das erste Szenen aus dem „Thousand-Year Blood War“-Arc, dem finalen Handlungsstrang der Manga-Vorlage, zeigt. Außerdem wurden weitere Details zu den Verantwortlichen der neuen Episoden, den beteiligten Synchronsprechern und der Starttermin verraten.

Bleach: Die Anime-Serie entsteht erneut im Studio Pierrot

Anlässlich des diesjährigen 20. Jubiläums von „Bleach“ wurde bereits vor einiger Zeit die Rückkehr des Anime bestätigt. Im letzten Abschnitt der Geschichte kehrt eine uralte Macht zurück und erklärt der Soul Society sowie unseren Helden den Krieg: das Wandenreich. An ihrer Spitze steht ihr König Yhwach, den wir im neuen Video kurz auf einem Thron sitzend sehen können. Er ist das Oberhaupt der Quincy und der letzte große Bösewicht der Manga-Reihe.

Nach dem Auftauchen der Quincy kommt es natürlich, wie es kommen musste: Ichigo und seine Freunde, die wir ebenfalls kurz im Trailer sehen können, werden in die Kampfhandlungen verwickelt und stehen somit an vorderster Front in diesem blutigen Krieg, den nicht alle Hauptfiguren überleben werden. Fans der japanischen Originalversion dürfen sich freuen, denn alle alten Synchronsprecher der Serie kehren für das Finale des düsteren Fantasy-Abenteuers zurück (via AnimeNewsNetwork). Mit dabei sind zudem einige Sprecher aus dem Spiel „Bleach: Brave Souls“.

Des Weiteren bestätigt der Trailer, dass die Anime-Adaption des Thousand-Year Blood War-Arcs wieder im Studio Pierrot („Bleach“, „Naruto“) produziert werden wird. Masashi Kudo („Bleach“) kehrt als Charakterdesigner zurück, während Shiro Sagisu („Bleach“) erneut die Musik komponieren wird. Einen Wechsel gibt es dafür auf dem Regieposten, denn Noriyuki Abe wird von Tomohisa Taguchi („Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“) abgelöst.

Des Weiteren enthüllt der Trailer an seinem Ende noch ein weiteres wichtiges Detail, nämlich den Starttermin der TV-Serie. Die Anime-Adaption von „Bleach: Thousand-Year Blood War“ startet im Oktober 2022 im japanischen Fernsehen. Ob die finalen Episoden des Anime-Hits auch zeitnah zu uns kommen werden, ist gegenwärtig noch unbekannt.