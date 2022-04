Vergangene Woche gipfelte Attack on Titan Final Season: Part 2 in ihrem großen Höhepunkt. Noch ist jedoch nicht Schluss, die Verantwortlichen bestätigten nämlich über den offiziellen Twitter-Account des Anime-Hits, dass noch ein 3. Teil kommen wird. Bis es soweit ist, müsst ihr euch jedoch noch etwas gedulden.

Part 3 adaptiert die finalen Manga-Kapitel

Bisher wurden 130 der insgesamt vorhandenen 139 Kapitel der Manga-Vorlage von der TV-Serie umgesetzt. Eine Adaption des finalen Abschnitts der Geschichte von Eren, Mikasa, Armin & Co. steht somit gegenwärtig also noch aus. Veröffentlicht werden sollen die letzten Episoden allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2023. Aktuell kursieren diesbezüglich bereits erste Gerüchte.

Wie Twitter-User @qwinntrell (via Comic Book) erfahren haben möchte, sollen die noch ausstehenden Kapitel in insgesamt vier Episoden adaptiert werden. Doch in Attack on Titan Final Season: Kanketsu-hen (Deutsch: Abschluss) sollen uns keine normalen Anime-Folgen erwarten, die in der Regel eine Laufzeit von ~23 Minuten haben, sondern angeblich jeweils einstündige Episoden.

Episode 88 soll die Kapitel 131-134 adaptieren, Episode 89 die Kapitel 135-137, Episode 90 Kapitel 138 und Episode 91 Kapitel 139. Da es sich hierbei gegenwärtig allerdings lediglich um noch unbestätigte Gerüchte handelt, solltet ihr diese Meldung noch mit einer entsprechenden Skepsis betrachten. Unklar ist zudem, welche Version des finalen Manga-Kapitels die Anime-Serie umsetzen wird. Kurz nach dem Release der ursprünglichen Fassung wurde ein weitere Version veröffentlicht, die neue Bilder enthielt.

Generell sind offizielle Details zu „Attack on Titan Final Season: Kanketsu-hen“ gegenwärtig noch Mangelware. Abgesehen davon, dass die Ausstrahlung im Laufe des kommenden Jahres erfolgen soll, ist gegenwärtig noch unbekannt, welches Studio die abschließenden Episoden produzieren wird. Denkbar wäre, dass weiterhin Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) für die Anime-Serie verantwortlich zeichnen wird.

Sämtliche bisher veröffentlichte „Attack on Titan“-Episoden sind hierzulande bei Crunchyroll verfügbar. Die bisherigen Folgen der „Final Season“ könnt ihr euch zudem ebenfalls bei WAKANIM ansehen.