Resident Evil 8 Village erscheint in Japan nur zensiert, aber keine Sorge

Resident Evil 8 Village erscheint in seinem Ursprungsland Japan ausschließlich in einer zensierten Fassung. Was heißt das für uns hier in Übersee? Ihr müsst euch keine Sorgen machen: Bei uns wird mit Blut und abgetrennten Köpfen nicht gespart.

Resident Evil 8 in Japan nur zensiert

Wenn sich RE8 auch nur ein bisschen an dem Gore-Anteil seines direkten Vorgängers Resident Evil 7 orientiert, dann bekommen wir ein sehr grausames Spektakel an abgetrennten Körperteilen geboten. Director Morimasa Sato hat sogar schon angekündigt, dass es eine Menge an intensiven und entsetzlichen Szenen geben wird.

Für Japan wird es zu viel sein und deswegen erscheint das Survival-Horror-Game dort ausschließlich zensiert – obwohl es dort entwickelt wird. Die japanische Behörde für Alterseinstufung CERO (Computer Entertainment Rating Organization) entfernt deshalb einige Szenen aus der japanischen Fassung des Spiels.

Zwei Versionen in Japan: Beide geschnitten und eine ohne Enthauptungen

In Japan werden zwei Versionen von „Resident Evil 8 Village“ erscheinen. Allerdings sind beide geschnitten. Einerseits erscheint eine Z-Version ohne Jugendfreigabe und anderseits noch eine stärker gemilderte D-Version mit einer Altersfreigabe ab 17 Jahren. In der letztgenannten Version werden die Enthauptungen gänzlich fehlen. So fallen vor allem die Szenen der Schere zum Opfer, in denen ein Kopf abgetrennt wird.

In beiden Versionen gibt es weniger Blut zu sehen und sie bieten eine allgemein verminderte Gewaltdarstellung. Capcom will den japanischen Spielern trotzdem die gleiche Spielerfahrung wie allen anderen Spielern bieten, so verspricht es der Publisher.

Keine Sorge: In Deutschland ist RE8 komplett ungeschnitten

Wir in Deutschland bleiben von der Schere der japanischen Behörden gänzlich unberührt. Anstelle uns die gleiche Version wie den Spielern in Japan aufzutischen, bekommen wir eine gänzlich unzensierte Version des Spiels geboten. Die USK bestätigte vor einigen Wochen, dass RE8 hierzulande ohne Jugendfreigabe und komplett ungeschnitten erscheinen wird.

„Resident Evil 8 Village“ lässt ab dem 7. Mai 2021 den Horror auf PS4, PS5, Xbos Series X/S, Xbox One und PC los.

Mittlerweile ist auch die Speichergröße bekannt. Ihr müsst gar nicht mal so viel an Speicherplatz freischaufeln, um Platz für die übermenschlich große Lady Alcina Dimitrescu und die weiteren Gefahren zu machen, die im neuen Survial-Horror-Ableger lauern.