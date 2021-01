Resident Evil 8: Wie groß ist Vampirlady Dimitrescu? Fans mussten es wissen!

Jüngstes Gameplay-Material zu Resident Evil 8 Village enthüllte die übergroße Vampirdame des Spiels, Lady Dimitrescu. Abseits der Tatsache, dass die Fans sie umgehend ins Herz geschlossen haben, da sie wahrlich einen bleibenden Eindruck hinterlässt, nimmt die Community aktuell an, dass es sich hierbei um den neuen Nemesis des Spiels handeln könnte.

Fans lieben Vampirfrau in Resident Evil 8 Village

Spätestens in der Demo zum Spiel, die in Deutschland am 22. Januar 2021 erschien, durfte sie jeder das erste Mal in Aktion erleben. Hier steht sie live und in Farbe mit all ihrer wunderschönen Pracht vor uns am Ende der Demo.

Und sie hat wahrlich Potenzial. Sie könnte sich wahrlich als neuer Nemesis entpuppen, der uns das Leben in „Resident Evil 8 Village“ zur Hölle macht. Allerdings brennt den Demotestern eine Frage wohl noch mehr unter den Nägeln, als die Frage nach ihren Verfolgereigenschaften im schlussendlichen Spiel – und das ist die Frage nach ihrer Größe.

Wie groß ist Lady Dimitrescu?

Obgleich die Größe eines Menschens oder in dem Fall einer zauberhaften Vampirdame im Leben eine nicht allzu große Rolle spielen sollte, ist es doch diese eine Frage, die die Leute unbedingt in Erfahrung bringen wollten. Im Netz ist alles voll von sich das fragenden Interessenten.

Wie groß ist die übergroße Vampirlady in „Resident Evil 8“ also? Hier gibt es die Antwort!

Branchenkollegin Ash Parrish hat für Kotaku eine sinnige Rechnung aufgestellt, in der sie Folgendes berücksichtigt:

Als Ausgangsbasis für ihre Überlegung nimmt sie die Größe der Tür , durch die Lady Dimitrescu am Ende der Maiden-Demo schreitet.

, durch die Lady Dimitrescu am Ende der Maiden-Demo schreitet. Der Türrahmen könnte bei solch einem Schloss (Stil und Alter einberechnet) rund 86 Zoll hoch sein, also 218,44 cm .

könnte bei solch einem Schloss (Stil und Alter einberechnet) rund . Die Schulter von Lady Dimitrescu reichen in etwa bis zur Oberkante der Tür (siehe Bild).

Dann hat sie rund 10 Zoll draufgerechnet (normaler Kopf eines Menschen ist so rund 9 Zoll hoch), die sie definitiv größer sein müsste mit ihrem Kopf, wenn sie vor der Tür steht.

Das würde bedeuten, Lady Dimitrescu könnte 96 Zoll, also rund 244 Zentimeter groß sein.

Anmerkung: Das Alter der Schlosses lässt sich auf einen Hinweis in der Demo zurückdatieren. Hier wird es als „Schloss aus dem 15. Jahrhundert“ bezeichnet.

Die größte Frau der Welt ist übrigens 231 cm groß, Sandra Elaine Allen. Sie wäre also noch mal ein Stückchen größer mit ihren 2,44 Metern.

Im Grunde gibt jedoch eine viel wichtige Frage und das ist die Frage nach dem Warum.

Warum ist die Vampirdame so groß?

Die bösartige Lady steht in der finalen Szene der Maiden-Demo in all ihrer Pracht vor uns. Nun ist es sicherlich ganz spannend zu erfahren, wie groß Lady Dimitrescu überhaupt ist. Aber viel wichtiger finde ich die Frage, warum haben sie die Entwickler eigentlich so groß inszeniert, wo doch ihre Vampiranhängsel nicht viel größer als der Charakter selbst sind?

Sicherlich hat dies einen Hintergrund, denn die finale Szene in der Demo beweist, dass es eine reelle Wirkung auf uns als Spieler hat, wenn die zwar anmutige und doch recht finster erscheinende Vampirdame mit ihrer bedrohlichen Ausstrahlung vor uns steht – und dabei noch weit über uns hinausragt.

Die nicht zu verkennende Übergröße trägt dazu bei, dass wir diesen Moment als noch viel bedrohlicher wahrnehmen, wenn wir zu ihr das erste Mal aufschauen müssen.

Der wundervoll inszenierte Auftritt in der Demo, der Effekt und die Auswirkung auf die Spieler, lässt sich somit also deutlich steigern. Da sie so ein gewisses Maß an Erhabenheit über uns ausstrahlt, ist das Gefühl hier keinesfalls ein Zufall. Deshalb ist die Größe von den Entwicklern schließlich nicht willkürlich gewählt worden, sondern viel mehr eine wohldurchdachte Überlegung gewesen, die am Ende aufgeht.

Wachsen Vampire in RE8 mit dem Alter?

Ebenfalls interessant wäre, warum sie so viel größer ist als die anderen Vampire. Abseits der Tatsache, dass es eine reelle Wirkung als Stilmittel hat, sie so im Vergleich eben deutlich überragt, könnte natürlich auch eine spezielle Ursache für ihre tatsächliche Größe dahinterstecken. Werden sich hier die Entwickler bei Capcom noch etwas zurecht legen oder bleibt es bei der Wirkung auf die Spieler?

Vielleicht hängt die Größe ja mit ihrem Alter zusammen? Wenn das Schloss rund 500 Jahre alt ist, wäre eine mögliche Theorie, dass sie mindestens genauso alt ist und im Laufe der Zeit einfach gewachsen ist als Vampir? Aber das ist reine Spekulation.

