Resident Evil 8-Demo Maiden ab heute verfügbar!

Capcom hat ein paar Rätsel bezüglich Resident Evil 8 gelöst, die innerhalb eines Showcases auf weite Teile des Spiels eingegangen sind.

So wissen wir nicht nur, dass der Titel am 7. Mai 2021 den offiziellen Release auf der PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC feiert – neben neuem Gameplay und Infos zum Multiplayer gab es die Bestätigung, dass es eine Demo zum Spiel geben wird und das schon ab heute!

Resident Evil 8-Demo vorerst exklusiv für PS5

Wenn ihr schon heute einen ersten Blick in den Titel werfen möchtet, solltet ihr euch umgehend die Demo mit dem Namen „Maiden“ herunterladen. Besucht dazu einfach den PSN-Store.

Wie bei der Demo von Resident Evil 7 handelt es sich um eine dedizierte Nebengeschichte, die wir in der Form so nicht im Hauptspiel wiederfinden werden. So oder so solltet ihr die Demo deshalb spielen, um bestmöglich auf das Hauptspiel vorbereitet zu sein.

Inhaltlich folgen wir einer unbekannten Frau, die versucht aus dem Gewölbe von Schloss Dimitrescu zu fliehen. Wie in Outlast hat sie keine Waffen, mit denen sie sich verteidigen kann. Im Laufe der Demo soll euch die ominöse Vampirlady begegnen, die Capcom zuvor angeteasert hatte.

Die Demo ist vorerst exklusiv für die PS5 erhältlich, doch die PS4, Xbox One, Xbox Series X und der PC folgen im Frühling 2021.

Hier erhaltet ihr einen ersten Eindruck von der Demo: