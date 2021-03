Resident Evil 8 Village: Dateigröße bekannt, so viel Speicherplatz benötigt ihr!

Noch rund zwei Monate müssen wir uns gedulden, bis wir uns wieder in ein neues Hauptabenteuer der „Resident Evil“-Reihe stürzen dürfen. Am 7. Mai 2021 erscheint Resident Evil 8 Village für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC.

Schon jetzt fragen wir uns, wie viel Speicherplatz wir auf unserer Festplatte freiräumen müssen, um RE8 installieren und zocken zu können. Und die Antwort ist ab sofort einsehbar.

Im Microsoft Store sehen wir den entsprechenden Hinweis. Auf den Xbox-Plattformen müsst ihr Daten mit einer Dateigröße von 50.02 Gigabyte herunterladen. Rund 50 GB sind für einen aktuellen AAA-Titel keine Seltenheit und eher im mittleren Sektor angesiedelt. Wenn wir bedenken, dass es einige Titel bereits auf weit über 100 GB schaffen, ist das also noch recht human.

Resident Evil 8 Village inklusive Resident Evil Re:Verse

Ähnlich wie bei Resident Evil 3 und Resident Evil: Resistance, die im Doppelpack veröffentlicht wurden, wird auch „Resident Evil Village“ mit einem gesonderten Multiplayer-Modus daherkommen, der im Grunde gleich ein eigenständiges Spiel darstellt.

Resident Evil Re:Verse wird demnach im RE8-Paket enthalten sein. Beide Spiele können jedoch im Microsoft Store separat geladen werden. Heißt, dass das Hauptspiel um die 35 GB groß sein sollte, während Re:Verse mit rund 15 GB obendrauf kommt.

Bedenkt, dass die PS-Version womöglich nochmal ein wenig abweichen kann, allerdings sollten die Unterschiede nicht allzu groß ausfallen. Mehr Infos zum neuen Multiplayer-Titel Re:Verse erhaltet ihr hier:

