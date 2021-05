Resident Evil 8: Komplettlösung – Hilfe und Rätsel komplett gelöst

In Resident Evil 8 gibt es einiges zu entdecken und verschiedene Rätsel zu lösen. Damit ihr keinen geheimen Schatz überseht, alle 20 Wächterziegen findet und sämtliche Trophäen erhaltet, haben wir euch in unserer umfangreichen Komplettlösung alle wichtigen Informationen übersichtlich gebündelt.

Unseren Test zu „Resident Evil 8“ samt Fazit und Wertung könnt ihr euch hier durchlesen. Möchtet ihr mehr über die Technik des Horrortitels von Capcom erfahren, legen wir euch diesen Artikel ans Herz.

Allgemeine Tipps und Tricks zu Resident Evil 8

Damit ihr bereits im Vorfeld perfekt auf „Resident Evil 8“ vorbereitet seid, haben wir euch die wichtigen Tipps und Tricks im Folgenden zusammengefasst.

Wichtige Items in RE8 finden

Einige Gegenstände in RE8 öffnen euch wichtige Passagen in der verschachtelten Spielwelt. Wir geben euch einen Überblick, wo ihr diese Items finden könnt.

Alle Rätsel gelöst

Hier und da erfordert das Spiel von euch, kleinere Rätsel zu lösen. Zwar sind diese nie wirklich schwer, aber falls ihr mal nicht weiterwisst, haben wir hier die Lösungen zusammengetragen.

Fundorte aller Sammelobjekte

Schaut ihr euch genauer in der Spielwelt um, werdet ihr verschiedene Collectibles finden. Wir erklären euch, welche das sind und wo ihr sie finden könnt.

RE8 – Alle 20 Ziegen finden, genaue Fundorte der Collectibles

RE8 – Alle Waffen im Spiel

RE8 – Alle Akten im Spiel

RE8 – Alle Fenster im Spiel

Resident Evil 8: Komplettlösung

Falls ihr an einer bestimmten Stelle in „Resident Evil 8“ nicht mehr weiterkommt, schaut gerne in unsere umfassende Komplettlösung mit allen Infos und Details. Hier findet ihr wirklich alles!