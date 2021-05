Rätsel und die Resident Evil-Reihe sind fest miteinander verbunden. Auch in Resident Evil 8 muss Protagonist Ethan Winters wieder verschiedene Aufgaben lösen, um an bestimmten Stellen im Spiel voranzukommen. Eines dieser Rätsel erwartet euch in Schloss Dimitrescu, das ihr recht früh im Spiel betreten könnt. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr das Glocken-Rätsel in „Resident Evil 8“ lösen könnt.

Resident Evil 8: Alle 5 Glocken aktivieren

Die Suche nach den vier Engelsmasken führt euch in die Bibliothek des riesigen Schlosses, in dem ihr es mit Lady Dimitrescu zu tun bekommt. Hier erwartet euch ein kurzes, aber dennoch recht clever gestaltetes Rätsel, das durchaus zu einigen Knobeleien führen kann. Falls ihr nicht alle Glocken finden könnt, um den Geheimgang zu öffnen, bieten wir euch in den folgenden Zeilen eine Hilfestellung.

An einem Ölgemälde in der Mitte des großen Raums befestigt hängt eine Notiz, die euch des Rätsels Lösung bereits ein gutes Stück näherbringt. Auf dem Zettel ist der folgende Satz vermerkt:

„Lass die fünf Glocken erklingen.“

Damit sollte recht klar sein, was ihr jetzt zu tun habt: Sucht die fünf Glocken und lasst diese mit einem gezielten Schuss erklingen. Habt ihr eine Glocke angeschossen, entzündet sich darüber eine kleine Flamme.

Hinweis: Ihr müsst euch bei der Suche der fünf Glocken nicht beeilen, da die Flamme einer einmal aktivierten Glocke nicht wieder erlischt.

© Capcom/PlayCentral.de

Fundort aller 5 Glocken in Resident Evil 8

Die 1. Glocke: Schaut ihr euch nun im Raum genauer um, werdet ihr auf einem kleinen Runden Tisch, der neben einigen Statuen steht, eine verzierte Glock entdecken. Schnappt euch am besten eure Pistole, um keine wertvolle Munition zu vergeuden, und schießt auf die Glocke. Im Anschluss entzündet sich über dieser eine Flamme – die erste Glocke ist somit erfolgreich aktiviert!

Der Anfang ist leicht: Glocke Nummer 1 ist nur schwer zu übersehen. © Capcom/PlayCentral.de

Die 2. Glocke: Dreht euch jetzt um 180 Grad und schaut auf den großen Schrank vor euch. Auf der Oberseite steht eine weitere, deutlich kleinere Glocke, auf die ihr nun ebenfalls schießen müsst. Auch hier entzündet sich eine kleine Flamme.

Diese Glocke kann man ziemlich schnell übersehen. © Capcom/PlayCentral.de

Glocke Nummer 3 macht es euch noch ein wenig schwerer. Steigt die kurze Holztreppe hinauf und schaut durch die Holztäfelung zu den Zahnrädern. Hier schwingen abwechselnd ein Pendel und eine Glocke. Zielt in die Öffnung und wartet auf die Glocke. Nach ein paar Versuchen solltet ihr das Timing verinnerlicht und die Glocke mit eurer Pistole getroffen haben.

Bei der 3. Glocke müsst ihr Timing beweisen. © Capcom/PlayCentral.de

Die vorletzte Glocke ist im ersten Moment nur sehr schlecht zu erkennen. Bleibt auf dem obersten Treppenabsatz stehen, schaut aus dem großen Fenster nach draußen und ihr werdet im Hintergrund das gesuchte Objekt erkennen. Lasst eure Pistole sprechen und wendet euch im Anschluss der letzten Glocke zu.

Für die vorletzte Glocke benötigt ihr gute Augen. © Capcom/PlayCentral.de

Die 5. Glocke: Die letzte Glocke ist überhaupt nicht zu erkennen und ziemlich gut versteckt. Bleibt weiterhin auf dem Treppenabsatz stehen und schießt mit eurer Waffe erst einmal gegen den Kronleuchter direkt vor euch. Durch das Projektil beginnt dieser zu schwingen, wodurch euch die Glocke im Inneren offenbart wird. Schwingt der Kronleuchter von euch weg, schießt auf die Glocke, um das Rätsel erfolgreich abzuschließen.

Die letzte Glocke in Resident Evil 8 ist gut versteckt! © Capcom/PlayCentral.de

Nun klappt sich das gigantische Gemälde am anderen Ende des Raum nach innen und gibt euch den Zugang zum Dachboden frei, über den ihr auf das Schlossdach gelangt.

„Resident Evil 8“ ist am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC erschienen. Alle Infos zu Capcoms Horrortitel findet ihr auf unserer Themenseite.